Észrevétlenül filmeznek – te tudod, hány kamera követ nap mint nap?

Mire jó a térfigyelő kamera? Könnyű a válasz erre a kérdésre: a térfigyelő kamerák elsődlegesen a közbiztonság növelésére szolgálnak.

Fotó: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Sznopek Veronika őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője a térfigyelő kamerák jelentőségét így foglalta össze:

- A közterületek védelme, a közbiztonság és a közrend fenntartása szempontjából ma már elengedhetetlenül fontosak a településeinken kiépített kamerarendszerek, amiket úgy tudunk használni, hogy az az eljárásaink során alkalmazhatók legyenek, az igazságszolgáltatás elé is tudjuk tárni a rögzített felvételeket – mondta. - A kamerák felvételei segítségül szolgálhatnak az egyenruhások számára, legyen szó eltűnt személyek felkutatásáról, szabálysértések, bűncselekmények felderítéséről és megelőzéséről, közlekedésbiztonságról, vagy éppen az utazóbűnözés visszaszorításáról. Az elmúlt években számos esetben tudtuk bizonyítási eszközként használni a felvételeket.

Konkrét esetek, mikor a felvételek buktatták le az elkövetőt

Bár a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak nincs külön statisztikája azon ügyekről, melyek felderítésében térfigyelő kamerarendszer segített, de a sajtóban is megjelent esetek is ékes példái a hasznosságának.

Tavaly Zalaegerszegen egy ismeretlen férfi megtámadt egy idős asszonyt. Nekilökte a kerítésnek, letépte a válláról a táskáját, majd elszaladt. Egy autóval közlekedő férfi látta az esetet és a tettes után hajtott, utolérte, megállította, és visszavette tőle a hölgytől elrabolt táskát, amit átadott a sértettnek. A rabló ezután elfutott. A rendőrök aztán kamerafelvételek elemzése és az adatgyűjtés alapján azonosították az elkövetőt.

Egy másik eset Keszthelyen történt. Itt egy férfi egy kővel bedobta egy üzlet ajtajának üvegét, azon keresztül bemászott, és elvitte a fiókban lévő pénzt. A nyomozók az adatgyűjtés során beszerzett információk és az utcai kamerafelvételek elemzése alapján azonosították és elfogták az elkövetőt, aki beismerte tettét.

Belvárosi rongálás a térfigyelő kamerák előtt

Térfigyelő kamera buktatta le a belvárosi rongálókat Nagykanizsán, akik alkoholos befolyásoltság alatt romboltak közterületen. Ugyancsak Nagykanizsán bolti szarkát sikerült leleplezni a kamerafelvételek segítségével.