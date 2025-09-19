48 perce
Észrevétlenül filmeznek – te tudod, hány kamera követ nap mint nap?
Számtalan helyen találkozunk ezzel a jelzéssel: kamerával megfigyelt terület! Talán helyenként túlzásnak is tűnik, de számos esetben hasznos lehet, például bűnügyek felderítésében is. De hogy pontosan mire jó a térfigyelő kamera, milyen valós esetekben segített már egy-egy felvétel Zalában is, arról cikkünkben olvashat.
Mire jó a térfigyelő kamera? Elsődlegesen a közbiztonság növelésére szolgál
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
Fotó: Gorodenkoff
Mire jó a térfigyelő kamera? Könnyű a válasz erre a kérdésre: a térfigyelő kamerák elsődlegesen a közbiztonság növelésére szolgálnak.
Mire jó a térfigyelő kamera?
Sznopek Veronika őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője a térfigyelő kamerák jelentőségét így foglalta össze:
- A közterületek védelme, a közbiztonság és a közrend fenntartása szempontjából ma már elengedhetetlenül fontosak a településeinken kiépített kamerarendszerek, amiket úgy tudunk használni, hogy az az eljárásaink során alkalmazhatók legyenek, az igazságszolgáltatás elé is tudjuk tárni a rögzített felvételeket – mondta. - A kamerák felvételei segítségül szolgálhatnak az egyenruhások számára, legyen szó eltűnt személyek felkutatásáról, szabálysértések, bűncselekmények felderítéséről és megelőzéséről, közlekedésbiztonságról, vagy éppen az utazóbűnözés visszaszorításáról. Az elmúlt években számos esetben tudtuk bizonyítási eszközként használni a felvételeket.
Konkrét esetek, mikor a felvételek buktatták le az elkövetőt
Bár a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak nincs külön statisztikája azon ügyekről, melyek felderítésében térfigyelő kamerarendszer segített, de a sajtóban is megjelent esetek is ékes példái a hasznosságának.
Tavaly Zalaegerszegen egy ismeretlen férfi megtámadt egy idős asszonyt. Nekilökte a kerítésnek, letépte a válláról a táskáját, majd elszaladt. Egy autóval közlekedő férfi látta az esetet és a tettes után hajtott, utolérte, megállította, és visszavette tőle a hölgytől elrabolt táskát, amit átadott a sértettnek. A rabló ezután elfutott. A rendőrök aztán kamerafelvételek elemzése és az adatgyűjtés alapján azonosították az elkövetőt.
Egy másik eset Keszthelyen történt. Itt egy férfi egy kővel bedobta egy üzlet ajtajának üvegét, azon keresztül bemászott, és elvitte a fiókban lévő pénzt. A nyomozók az adatgyűjtés során beszerzett információk és az utcai kamerafelvételek elemzése alapján azonosították és elfogták az elkövetőt, aki beismerte tettét.
Belvárosi rongálás a térfigyelő kamerák előtt
Térfigyelő kamera buktatta le a belvárosi rongálókat Nagykanizsán, akik alkoholos befolyásoltság alatt romboltak közterületen. Ugyancsak Nagykanizsán bolti szarkát sikerült leleplezni a kamerafelvételek segítségével.
Lentiben az illegális hulladékelhelyezés megfékezésére helyeztek el több helyen kamerát több helyen a városban. Ennek meg is lett az eredménye, néhány éve több mint 20 esetet rögzítettek, s az elkövetőket hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt pénzbírsággal sújtották.
Gombamód szaporodnak a kültéri térfigyelő kamerák
Magyarországon robbanásszerűen terjednek a kültéri térfigyelő kamerák, amelyek hétköznapi szabályszegőkre is vadásznak. A póráz nélküli kutyasétáltatás, egy eldobott cigarettacsikk, a közterületi italozás, az illegális szemétlerakás, vagy a tilosban parkolás mind komoly bírságokat vonhat maga után, ha a kamera rögzíti. Ma már hétköznapinak számít a telefonról nézhető kamera is, mellyel a tulajdonos valós időben szemmel tarthatja ingatlanát.
