Ismeretterjesztés

1 órája

Nem kell más, csak ablakpárkány: egészségesek leszünk, ha zöldeket eszünk

Címkék#mikrozöld#DFMVK#Palotai Dániel#életmód

„Egészség és fenntarthatóság mikrozöldekkel” címmel tartott előadást a DFMVK Apáczai Csere János Tagkönyvtárban a közelmúltban Palotai Dániel, a Zsengefarm tulajdonosa. Az ismeretterjesztő rendezvényről Jasztrab Istvánné főkönyvtáros számolt be hírportálunknak.

Palotai Dániel előadásában a mikorzöldek egészségmegőrző szerepére hívta fel a figyelmet.

Forrás: Apáczai tagkönyvtár

„Az előadás során a résztvevők átfogó képet kaptak a mikrozöldek termesztéséről – a magvetéstől a betakarításig –, miközben választ kaptak arra is, miért számítanak ezek az apró növények valóságos szuperélelmiszereknek. A mikrozöldek rendkívül gazdagok vitaminokban, antioxidánsokban és ásványi anyagokban, így rendszeres fogyasztásuk jelentősen hozzájárulhat az egészségtudatos életmódhoz. A fenntarthatóság szempontjából is kiemelkedő szerepet játszanak: termesztésük minimális vizet, földet és energiát igényel, ezért különösen alkalmasak városi környezetben, akár otthon, az ablakpárkányon való nevelésre is. Palotai Dániel kitért arra is, hogyan segíthet a helyi mikrogazdálkodás csökkenteni az ökológiai lábnyomot, és miért fontos újragondolnunk az élelmiszer-termelés jelenlegi rendszerét. Az előadást élénk érdeklődés és aktív közönség kísérte. A résztvevők kérdéseket tehettek fel a termesztési technikákról, az ízvilágról, valamint a mikrozöldek táplálkozásban betöltött szerepéről. A program zárásaként különféle mikrozöldeket kóstolhattak az érdeklődők. A rendezvény visszhangja rendkívül pozitív volt. A látogatók közül sokan jelezték: szívesen látnának több hasonló, gyakorlati tudást nyújtó, mégis közérthető programot a jövőben. A könyvtár célja továbbra is az, hogy olyan eseményeknek adjon teret, amelyek támogatják a tudatos, egészséges és fenntartható életmód elterjedését” – írta beszámolójában Jasztrab Istvánné. 

