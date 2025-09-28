5 órája
Kilenc szavazattal kapott többet a győztes jelölt az időközi polgármester-választáson Zalában
A dél-zalai település jelenlegi alpolgármestere, Mihovics István nyerte a vasárnap megtartott időközi polgármester-választást Tótszerdahelyen. Mihovics István a leadott szavazatok 41,47 százalékát kapta.
Tótszerdahelyen azért kellett időközi polgármester-választást tartani, mert a korábbi településvezető, Havasi Viktória lemondott mandátumáról. A tisztségre öt aspiráns – Mihovics István mellett Kielbach Máté, dr. Kotnyek Balázs, Proszenyák Gábor és Suga András – pályázott, s valamennyien független jelöltként indultak.
Mihovics István kilenc szavazattal kapott többet
A vasárnap megtartott voksoláson 504 fő adta le szavazatát, ez a választásra jogosultak 54,84 százaléka. Az urnák felbontása után érvénytelen szavazatot nem találtak. A voksok megoszlása a következő:
- Mihovics István – 209 szavazat (41,47 százalék),
- Proszenyák Gábor – 200 szavazat (39,68 százalék),
- dr. Kotnyek Balázs – 39 szavazat (7,74 százalék),
- Suga András – 36 szavazat (7,14 százalék),
- Kielbach Máté – 20 szavazat (3,97 százalék).
Ki kell egészíteni a képviselő-testületet
Az egyelőre nem jogerős eredmény szerint a település új polgármestere Mihovics István. Miután ő eddig is tagja volt a képviselő-testületnek, így azt ki kell egészíteni a tavalyi választás eredménye alapján a be nem került jelöltek közül. Erről a helyi választási bizottság hivatott dönteni az elmúlt évi voksoláskor leadott szavazatok száma alapján.