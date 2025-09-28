szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

10°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Öt jelölt indult a tisztségért

5 órája

Kilenc szavazattal kapott többet a győztes jelölt az időközi polgármester-választáson Zalában

Címkék#lemondás#polgármester#önkormányzat#időközi választás

A dél-zalai település jelenlegi alpolgármestere, Mihovics István nyerte a vasárnap megtartott időközi polgármester-választást Tótszerdahelyen. Mihovics István a leadott szavazatok 41,47 százalékát kapta.

Gyuricza Ferenc

Tótszerdahelyen azért kellett időközi polgármester-választást tartani, mert a korábbi településvezető, Havasi Viktória lemondott mandátumáról. A tisztségre öt aspiráns – Mihovics István mellett Kielbach Máté, dr. Kotnyek Balázs, Proszenyák Gábor és Suga András – pályázott, s valamennyien független jelöltként indultak.

Mihovics István, Tótszerdahely újonnan megválasztott polgármestere
Mihovics István, Tótszerdahely újonnan megválasztott polgármestere
Fotó: Gyuricza Ferenc

Mihovics István kilenc szavazattal kapott többet

A vasárnap megtartott voksoláson 504 fő adta le szavazatát, ez a választásra jogosultak 54,84 százaléka. Az urnák felbontása után érvénytelen szavazatot nem találtak. A voksok megoszlása a következő:

  • Mihovics István – 209 szavazat (41,47 százalék),
  • Proszenyák Gábor – 200 szavazat (39,68 százalék),
  • dr. Kotnyek Balázs – 39 szavazat (7,74 százalék),
  • Suga András – 36 szavazat (7,14 százalék),
  • Kielbach Máté – 20 szavazat (3,97 százalék).

Ki kell egészíteni a képviselő-testületet

Az egyelőre nem jogerős eredmény szerint a település új polgármestere Mihovics István. Miután ő eddig is tagja volt a képviselő-testületnek, így azt ki kell egészíteni a tavalyi választás eredménye alapján a be nem került jelöltek közül. Erről a helyi választási bizottság hivatott dönteni az elmúlt évi voksoláskor leadott szavazatok száma alapján. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu