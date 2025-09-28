Kilenc szavazattal kapott többet a győztes jelölt az időközi polgármester-választáson Zalában

Tótszerdahelyen azért kellett időközi polgármester-választást tartani, mert a korábbi településvezető, Havasi Viktória lemondott mandátumáról. A tisztségre öt aspiráns – Mihovics István mellett Kielbach Máté, dr. Kotnyek Balázs, Proszenyák Gábor és Suga András – pályázott, s valamennyien független jelöltként indultak.

Mihovics István, Tótszerdahely újonnan megválasztott polgármestere

Fotó: Gyuricza Ferenc

Mihovics István kilenc szavazattal kapott többet

A vasárnap megtartott voksoláson 504 fő adta le szavazatát, ez a választásra jogosultak 54,84 százaléka. Az urnák felbontása után érvénytelen szavazatot nem találtak. A voksok megoszlása a következő:

Mihovics István – 209 szavazat (41,47 százalék),

Proszenyák Gábor – 200 szavazat (39,68 százalék),

dr. Kotnyek Balázs – 39 szavazat (7,74 százalék),

Suga András – 36 szavazat (7,14 százalék),

Kielbach Máté – 20 szavazat (3,97 százalék).

Ki kell egészíteni a képviselő-testületet

Az egyelőre nem jogerős eredmény szerint a település új polgármestere Mihovics István. Miután ő eddig is tagja volt a képviselő-testületnek, így azt ki kell egészíteni a tavalyi választás eredménye alapján a be nem került jelöltek közül. Erről a helyi választási bizottság hivatott dönteni az elmúlt évi voksoláskor leadott szavazatok száma alapján.