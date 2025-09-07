1 órája
Mi a csuda az a HISZ és a Jókai-Hack? Mihály Péterrel rendezésről, az ifjúság neveléséről és családról
Csehov klasszikus darabjával, a Sirály című színművel kezdődik a 2025/26-os színházi évad Zalaegerszegen szeptember 26-án. A Hevesi Sándor Színház évadnyitó társulati ülésén dr. Besenczi Árpád igazgató ismertette a repertoárt, s bemutatkozott a teátrum új művészeti vezetője, Mihály Péter. A színművész-rendező 26 éve a társulat tagja, vele beszélgettünk a magánélet és a munka egyensúlyáról, az ifjúság színházi neveléséről.
Mihály Péter az első pillanattól kezdve szerette a színház világát. Sokat köszönhet a színház alapítójának, Ruszt Józsefnek és Tucsni András dramaturgnak. Az évek során sokféle felkérés találta meg, a negatív és drámai szerepeket ugyanúgy szívesen eljátssza, hiszen az külön kihívás számára. Nem a nézők kegyét szeretné elnyerni, hanem hajlandó megmutatni emberi mivoltunk minden aspektusát.
Mihály Péter szívügye az ifjúság. Mi is az a HISZ és a Jókai-Hack?
A drámapedagógiának régi hagyománya van a zalaegerszegi színházban, amit a művészeti vezető szívesen visz tovább, Ruszt József óta erre örökségként tekintenek. Az ifjúság nevelését a beavató színházzal kezdték, majd folytatták a Tantermi deszkával, illetve jelenleg a Déryné programmal. Idén újdonságokat is kínálnak, ugyanis létrehozták a Hevesi Ifjúsági Színteret, s kortárs ősbemutatóval készülnek, amiről bővebben is hallhatnak a Zaol-podcast interjúban.
A színművész-rendező új szerepben
Az idei évadban hét nagyszínpadi előadás, a Tantermi Deszka és a Lázár Ervin Program darabjai, valamint karácsonyra hangoló adventi estek kínálnak kikapcsolódást a teátrumhoz hűséges közönségnek. Mihály Péter a teátrum művészeti vezetőjeként beszélt az évad darabválasztásáról. Az interjú során arról ugyancsak szó esett, hogy mit jelent számára a rendezés. Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, hogy a négygyermekes családapa miként egyezteti össze a színházat és magánéletet, miközben kettő helyen, így Zalaegerszegen a Körtánc AMI-ban és Nagykanizsán, a Piarista Iskolában tanít.
Nem húzzák be a féket: hét nagyszínpadi előadás a zalaegerszegi színházban, aminek milliárdos felújítása is tervben van (galéria, videó)
Folytatás és frissítés: Kettős beszélgetés régi-új színi vezetőkkel (galéria, videó)
Zaol podcast
