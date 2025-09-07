Mi a csuda az a HISZ és a Jókai-Hack? Mihály Péterrel rendezésről, az ifjúság neveléséről és családról

Mihály Péter az első pillanattól kezdve szerette a színház világát. Sokat köszönhet a színház alapítójának, Ruszt Józsefnek és Tucsni András dramaturgnak. Az évek során sokféle felkérés találta meg, a negatív és drámai szerepeket ugyanúgy szívesen eljátssza, hiszen az külön kihívás számára. Nem a nézők kegyét szeretné elnyerni, hanem hajlandó megmutatni emberi mivoltunk minden aspektusát.

Mihály Péter a színház évadnyitón a társulatot arra buzdította, hogy legyenek büszkék munkájukra, az egerszegi közösségre.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Mihály Péter szívügye az ifjúság. Mi is az a HISZ és a Jókai-Hack?

A drámapedagógiának régi hagyománya van a zalaegerszegi színházban, amit a művészeti vezető szívesen visz tovább, Ruszt József óta erre örökségként tekintenek. Az ifjúság nevelését a beavató színházzal kezdték, majd folytatták a Tantermi deszkával, illetve jelenleg a Déryné programmal. Idén újdonságokat is kínálnak, ugyanis létrehozták a Hevesi Ifjúsági Színteret, s kortárs ősbemutatóval készülnek, amiről bővebben is hallhatnak a Zaol-podcast interjúban.

Mihály Péter színművész- rendezővel, a Hevesi Sándor Színház művészeti vezetőjével beszélgettünk munkáról és magánéletről.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A színművész-rendező új szerepben

Az idei évadban hét nagyszínpadi előadás, a Tantermi Deszka és a Lázár Ervin Program darabjai, valamint karácsonyra hangoló adventi estek kínálnak kikapcsolódást a teátrumhoz hűséges közönségnek. Mihály Péter a teátrum művészeti vezetőjeként beszélt az évad darabválasztásáról. Az interjú során arról ugyancsak szó esett, hogy mit jelent számára a rendezés. Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, hogy a négygyermekes családapa miként egyezteti össze a színházat és magánéletet, miközben kettő helyen, így Zalaegerszegen a Körtánc AMI-ban és Nagykanizsán, a Piarista Iskolában tanít.