szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

23°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Miénk itt a tér

32 perce

"Svájcban vár a családom" – drámai sorsok a szentgotthárdi gyűjtőpontnál

Címkék#segélyszervezet#Szentgotthárd#ideiglenes gyűjtőpont#migráns#vöröskereszt

Tíz évvel ezelőtt, 2015. szeptember 13-án, vasárnap késő este nyitották meg a zalai vármegyehatárhoz közeli Vas vármegyei Szentgotthárdon a migránsokat fogadó gyűjtőpontokat. A Zalai Hírlap 2015. szeptember 16-ai lapszáma tudósított a helyszínről.

Nagy Betti
"Svájcban vár a családom" – drámai sorsok a szentgotthárdi gyűjtőpontnál

Az iraki csoporttal érkezett Hamdi (középen) égési sérüléseit mutatja az osztrák oldalon létesített gyűjtőpontnál.

Forrás: ZH-Archívum

Fotó: Pezzetta Umberto

„(…) A parkolóban állnak meg a migránsokat szállító, az ország déli részéről, tudomásunk szerint részben Röszkéről érkező autóbuszok. Itt a szentgotthárdi katolikus karitász önkéntesei készültek egyebek közt ásványvízzel, almával, nápolyival az újabb csoportok fogadására. A kedd délelőtti hírek szerint ugyanis 6-8 busznyi ember érkezésére lehetett számítani. A karitász munkatársaitól megtudtuk, hogy már vasárnap éjjel is a terepen dolgoztak, és bár akkor rengeteg embert hoztak ide a buszok, alapvetően nyugodt körülmények között zajlott a folyamat, agressziót nem tapasztaltak. Az eljárás egyébként egyszerű: a buszról leszállnak a migránsok, akik magyar rendőri felügyelettel áthaladnak a néhány tíz méterre húzódó államhatáron, ahol az osztrák rendőrök fogadják őket. Innét szintén buszokkal, szervezetten viszik tovább őket, úgy hallottuk, Grazig.

migránsok Szentgotthárdnál
Ők már a határ osztrák oldalán várták a buszokat, amelyekkel Grazig juthattak el
Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás:  ZH-Archívum

A migránsok csak pár percet töltöttek a magyar oldalon

A határ túloldalán kialakított gyűjtőpontnál már természetesen osztrák segélyszervezetekkel találkoztunk, az egyik sátorban meleg ételt, a másikban cipőt, ruhát osztottak, egy helyütt pedig nagy vöröskereszt embléma jelezte, hogy egészségügyi ellátást lehet igénybe venni. A környezet egyébként mind a magyar, mind az osztrák oldalon rendezett, mobilvécékkel és a már említett tábori sátrakkal igyekeznek kielégíteni az érkezők szükségleteit. A sátrakat azonban - legalábbis a szentgotthárdi gyűjtőponton - eddig senki nem vette igénybe, a migránsok ugyanis csak pár percet töltenek a magyar oldalon, és ez vélhetően így lesz addig, amíg Ausztriába szabad a belépés. (Megjegyzendő, csak e szervezett keretek között, a rendőri utasításokat betartva szabad az átjárás, a zöldhatáron átkelni szándékozókat értesülésünk szerint begyűjtik a hatóságiak.)” - olvasható 2015-ös írásunkban.

migránsok Szentgotthárdnál
Öröm - a keddi első buszjárattal érkezett migránsok a magyar és az osztrák gyűjtőpont közötti rövid gyalogúton, a határtól pár méterre
Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás:  ZH-Archívum

Diskurzus a pokrócon

„(…) A karitatív szervezetek sátrai mellett letelepedtünk egy pokrócokon pihenő csoporthoz, s utazásuk körülményeiről, okairól kérdeztük az arab férfiakat angolul (a 6-8 fős társaságból legalább ketten beszélték a nyelvet olyan szinten, hogy kommunikálni tudtunk velük). – Honnan érkeztek? – Szíriából – vágta rá először, talán ösztönösen egy középkorú férfi, majd társa, aki Osama Fleyen néven mutatkozott be, rögtön korrigált: - Irakból. – Tehát mindannyian irakiak? – Igen.  – Egy családhoz tartoznak? – Nem, barátok vagyunk. – Hova tartanak? – Előbb Bécsbe, majd onnét Svájcba. – Tehát nem Németországba? – Svájcba megyünk, a családom ott él – válaszolta a talán 30-as évei elején járó Osama, akinek elmondása szerint két kisgyermeke van, s ők már Svájcban várnak rá. Mint mondta, 12 napja indultak el Irakból, és hajóval, busszal, vonattal jutottak el idáig. – Miért indultak útnak? – A háború miatt – jött a nyilvánvaló válasz, amit megerősítendő, egy másik férfi – aki a Hamdi nevet írta a jegyzetfüzetünkbe – megmutatta a karját, mellkasát, nyakát csúfító, de még az arcán is jól látható égési sérüléseket. – Autóbomba, Bagdadban – adott rövid magyarázatot a sebekre, s csak annyit tett hozzá: ISIS. – Miért gyilkolják az emberek egymást Irakban? Miért öli saját népét az ISIS? – fordultunk ismét Osamához a nyilvánvalóan részletes elemzést igénylő felvetéssel, de neki erre is volt kétszavas válasza: Síiták vagyunk.”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu