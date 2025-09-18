"Svájcban vár a családom" – drámai sorsok a szentgotthárdi gyűjtőpontnál

„(…) A parkolóban állnak meg a migránsokat szállító, az ország déli részéről, tudomásunk szerint részben Röszkéről érkező autóbuszok. Itt a szentgotthárdi katolikus karitász önkéntesei készültek egyebek közt ásványvízzel, almával, nápolyival az újabb csoportok fogadására. A kedd délelőtti hírek szerint ugyanis 6-8 busznyi ember érkezésére lehetett számítani. A karitász munkatársaitól megtudtuk, hogy már vasárnap éjjel is a terepen dolgoztak, és bár akkor rengeteg embert hoztak ide a buszok, alapvetően nyugodt körülmények között zajlott a folyamat, agressziót nem tapasztaltak. Az eljárás egyébként egyszerű: a buszról leszállnak a migránsok, akik magyar rendőri felügyelettel áthaladnak a néhány tíz méterre húzódó államhatáron, ahol az osztrák rendőrök fogadják őket. Innét szintén buszokkal, szervezetten viszik tovább őket, úgy hallottuk, Grazig.

Ők már a határ osztrák oldalán várták a buszokat, amelyekkel Grazig juthattak el

Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás: ZH-Archívum

A migránsok csak pár percet töltöttek a magyar oldalon

A határ túloldalán kialakított gyűjtőpontnál már természetesen osztrák segélyszervezetekkel találkoztunk, az egyik sátorban meleg ételt, a másikban cipőt, ruhát osztottak, egy helyütt pedig nagy vöröskereszt embléma jelezte, hogy egészségügyi ellátást lehet igénybe venni. A környezet egyébként mind a magyar, mind az osztrák oldalon rendezett, mobilvécékkel és a már említett tábori sátrakkal igyekeznek kielégíteni az érkezők szükségleteit. A sátrakat azonban - legalábbis a szentgotthárdi gyűjtőponton - eddig senki nem vette igénybe, a migránsok ugyanis csak pár percet töltenek a magyar oldalon, és ez vélhetően így lesz addig, amíg Ausztriába szabad a belépés. (Megjegyzendő, csak e szervezett keretek között, a rendőri utasításokat betartva szabad az átjárás, a zöldhatáron átkelni szándékozókat értesülésünk szerint begyűjtik a hatóságiak.)” - olvasható 2015-ös írásunkban.

Öröm - a keddi első buszjárattal érkezett migránsok a magyar és az osztrák gyűjtőpont közötti rövid gyalogúton, a határtól pár méterre

Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás: ZH-Archívum

Diskurzus a pokrócon

„(…) A karitatív szervezetek sátrai mellett letelepedtünk egy pokrócokon pihenő csoporthoz, s utazásuk körülményeiről, okairól kérdeztük az arab férfiakat angolul (a 6-8 fős társaságból legalább ketten beszélték a nyelvet olyan szinten, hogy kommunikálni tudtunk velük). – Honnan érkeztek? – Szíriából – vágta rá először, talán ösztönösen egy középkorú férfi, majd társa, aki Osama Fleyen néven mutatkozott be, rögtön korrigált: - Irakból. – Tehát mindannyian irakiak? – Igen. – Egy családhoz tartoznak? – Nem, barátok vagyunk. – Hova tartanak? – Előbb Bécsbe, majd onnét Svájcba. – Tehát nem Németországba? – Svájcba megyünk, a családom ott él – válaszolta a talán 30-as évei elején járó Osama, akinek elmondása szerint két kisgyermeke van, s ők már Svájcban várnak rá. Mint mondta, 12 napja indultak el Irakból, és hajóval, busszal, vonattal jutottak el idáig. – Miért indultak útnak? – A háború miatt – jött a nyilvánvaló válasz, amit megerősítendő, egy másik férfi – aki a Hamdi nevet írta a jegyzetfüzetünkbe – megmutatta a karját, mellkasát, nyakát csúfító, de még az arcán is jól látható égési sérüléseket. – Autóbomba, Bagdadban – adott rövid magyarázatot a sebekre, s csak annyit tett hozzá: ISIS. – Miért gyilkolják az emberek egymást Irakban? Miért öli saját népét az ISIS? – fordultunk ismét Osamához a nyilvánvalóan részletes elemzést igénylő felvetéssel, de neki erre is volt kétszavas válasza: Síiták vagyunk.”