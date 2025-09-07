szeptember 7., vasárnap

Miénk itt a tér

39 perce

Gyalog Dél-Zalán át – a menekültek Gyékényesnél lépték át a magyar-horvát határt (galéria)

Címkék#határ#miénk itt a tér#migráns#galéria

A tíz évvel ezelőtt, 2015 nyarán megindult tömeges migráció szeptemberben megyénket és is elérte. A Zalai Hírlap természetesen tudósított az eseményről, a 2015. szeptember 19-ei lapszámból idézzük fel a migráns csoport átvonulását.

Nagy Betti
Gyalog Dél-Zalán át – a menekültek Gyékényesnél lépték át a magyar-horvát határt (galéria)

Gyékényesi vasútállomáson

Fotó: Szakony Attila

„Becslések szerint ezres nagyságrendű migráns csoport lépte át a magyar határt tegnap délután a Somogy megyei Gyékényesnél. Estére Zalába értek. A migránsok egy része vonattal érkezett, de akadtak olyanok is, akiket buszokkal szállítottak a határsávba a horvátok. Néhány óra leforgása alatt a tömeg gyalog tette meg a Gyékényes és Nagykanizsa közötti cirka 30 kilométeres szakaszt. A tömegben sok volt a fiatal férfi, de nők és gyerekek is gyalogoltak. A rendőrök végig egy busszal és autókkal kísérték a vonuló embereket.” 

migránsok 2015-ben Zalában
Migránsok Zalában 2015-ben.    Fotó: Szakony Attila/archív

A migránsokat vonatra ültették

A menekültek legeleső csoportja valamikor este 20 óra körül ért be Nagykanizsára. A rendőrség a dél-zalai város vasútállomása mellett alakított ki műveleti területet, ahová beterelhették a megfáradt tömeget. A közel 10 kilométeres menetoszlop végén kullogókért buszokat küldtek, majd mindenkit egy vonatszerelvényre ültettek, hogy aztán a kijelölt gyűjtőpontokra szállítsák az embereket. 

Képgalériánkba archívumunkból válogattunk fotókat a tömeges migráció 2015-ös első hullámáról. 

Gyalog Dél-Zalán át – a menekültek Gyékényesnél lépték át a magyar-horvát határt

Fotók: Szakony Attila/archív

 

