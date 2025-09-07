Gyalog Dél-Zalán át – a menekültek Gyékényesnél lépték át a magyar-horvát határt (galéria)

„Becslések szerint ezres nagyságrendű migráns csoport lépte át a magyar határt tegnap délután a Somogy megyei Gyékényesnél. Estére Zalába értek. A migránsok egy része vonattal érkezett, de akadtak olyanok is, akiket buszokkal szállítottak a határsávba a horvátok. Néhány óra leforgása alatt a tömeg gyalog tette meg a Gyékényes és Nagykanizsa közötti cirka 30 kilométeres szakaszt. A tömegben sok volt a fiatal férfi, de nők és gyerekek is gyalogoltak. A rendőrök végig egy busszal és autókkal kísérték a vonuló embereket.”

Migránsok Zalában 2015-ben. Fotó: Szakony Attila/archív

A migránsokat vonatra ültették

A menekültek legeleső csoportja valamikor este 20 óra körül ért be Nagykanizsára. A rendőrség a dél-zalai város vasútállomása mellett alakított ki műveleti területet, ahová beterelhették a megfáradt tömeget. A közel 10 kilométeres menetoszlop végén kullogókért buszokat küldtek, majd mindenkit egy vonatszerelvényre ültettek, hogy aztán a kijelölt gyűjtőpontokra szállítsák az embereket.

Képgalériánkba archívumunkból válogattunk fotókat a tömeges migráció 2015-ös első hullámáról.