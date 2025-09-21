Országos átlag fölötti eredményekben bízik a Mi Hazánk Zalában – Bemutatták a képviselőjelölteket

Megyei szervezeti gyűlésen mutatkoztak be a Mi Hazánk Mozgalom zalai képviselőjelöltjei. A radikális párt a 2026-os országgyűlési választások során mind a 106 körzetben indít jelöltet.

A Mi Hazánk Mozgalom zalai képviselőjelöltjei b-j: dr. Matyijcsik Sándor, Farkas Attila, dr. Apáti István és Kiss Ferenc

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Ők lesznek a Mi Hazánk Mozgalom zalai képviselőjelöltjei

A rendezvényen dr. Apáti István, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke beszélt a választásra való felkészülésről és mutatta be a jelölteket. Elmondta, hogy impozáns jelölteket tudnak indítani. A Zala 1. választókerületben (Zalaegerszeg és környéke) Farkas Attila lesz országgyűlési képviselő jelölt, aki politológus végzettségű lokálpatrióta, az üzleti szektorban dolgozik. Farkas Attila legfontosabb feladatának a közúti fejlesztések, főként az M76-os gyorsforgalmi út építésének befejezését tekinti, illetve a kis- és középvállalkozások támogatását és az oktatás megreformálását.

A Zala vármegye 2. választókerületben (Keszthely és környéke) Kiss Ferenc indul, aki pénzügyi végzettséggel rendelkező zalai közéleti személyiség, a magánszektorban bizonyított és adományozási tevékenységet is folytat. Programjában középpontjában a vidékfejlesztés és a földkérdés áll.

A Zala vármegye 3. választókerületében (Nagykanizsa és környéke) dr. Matyijcsik Sándor traumatológust indítja a párt országgyűlési képviselőnek. Kampányának vezérelve az egészségügy megújítás.

Az ülésen továbbá köszöntötték Horváth Kristófot, a Zala Vármegyei Mi Hazánk Ifjai vezetőjét és nagykanizsai önkormányzati képviselőt.