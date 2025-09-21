szeptember 21., vasárnap

Vármegyei gyűlés

2 órája

Országos átlag fölötti eredményekben bízik a Mi Hazánk Zalában – Bemutatták a képviselőjelölteket

Címkék#Mi Hazánk Mozgalom#Kiss Ferenc#rendezvény

Készülnek a jövő évi parlamenti választásra. Szombaton bemutatkoztak Nagykanizsán a Mi Hazánk Mozgalom zalai képviselőjelöltjei.

Korosa Titanilla

Megyei szervezeti gyűlésen mutatkoztak be a Mi Hazánk Mozgalom zalai képviselőjelöltjei. A radikális párt a 2026-os országgyűlési választások során mind a 106 körzetben indít jelöltet. 

Mi Hazánk Mozgalom zalai képviselőjelöltjei
A Mi Hazánk Mozgalom zalai képviselőjelöltjei b-j: dr. Matyijcsik  Sándor, Farkas Attila, dr. Apáti István és Kiss Ferenc
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Ők lesznek a Mi Hazánk Mozgalom zalai képviselőjelöltjei

A rendezvényen dr. Apáti István, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke beszélt a választásra való felkészülésről és mutatta be a jelölteket. Elmondta, hogy impozáns jelölteket tudnak indítani. A Zala 1. választókerületben (Zalaegerszeg és környéke) Farkas Attila lesz országgyűlési képviselő jelölt, aki politológus végzettségű lokálpatrióta, az üzleti szektorban dolgozik. Farkas Attila legfontosabb feladatának a közúti fejlesztések, főként az M76-os gyorsforgalmi út építésének befejezését tekinti, illetve a kis- és középvállalkozások támogatását és az oktatás megreformálását.

A Zala vármegye 2. választókerületben (Keszthely és környéke) Kiss Ferenc indul, aki pénzügyi végzettséggel rendelkező zalai közéleti személyiség, a magánszektorban bizonyított és adományozási tevékenységet is folytat. Programjában középpontjában a vidékfejlesztés és a földkérdés áll.

A Zala vármegye 3. választókerületében (Nagykanizsa és környéke) dr. Matyijcsik  Sándor traumatológust indítja a párt országgyűlési képviselőnek. Kampányának vezérelve az egészségügy megújítás. 

Az ülésen továbbá köszöntötték Horváth Kristófot, a Zala Vármegyei Mi Hazánk Ifjai vezetőjét és nagykanizsai önkormányzati képviselőt. 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
