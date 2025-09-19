Vízelvezetés, gáz- és ivóvízhálózat korszerűsítése és végül aszfaltozás – ennyi minden történik ebben az utcában

A csapadékvíz-elvezetést már megoldották. Jelenleg a gázhálózat rekonstrukciója zajlik, amit az ivóvízhálózat korszerűsítése követ. Ezzel még nincs vége a beruházássorozatnak, hiszen teljes hosszban és szélességben aszfaltot kap a Mező utca, ismertette Herkliné Ebedli Gyöngyi, a településrész önkormányzati képviselője a pénteki sajtóbejáráson.

A Mező utca egy szakaszának komplex átépítése valósul meg. Szak Tibor út- és közműépítési csoportvezető, Herkliné Ebedli Gyöngyi, a településrész önkormányzati képviselője és Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere a sajtótájékoztatón.

Mező utca: komplex fejlesztés helyszíne

Bali Zoltán alpolgármester a részletekről közölte, hogy a szolgáltató a gerincvezetéket 548 méteren, míg a leágazó vezetékeket 298 méteren cseréli újra. Ez a beruházás a Mező utca mellett az Ölyvesfalvi utcát is érinti. A munka az ivóvízhálózat rekonstrukciójával folytatódik a Zalavíz Zrt. kivitelezésében. Zárásként jövő tavasszal aszfaltozzák le a Mező utca érintett szakaszát, ahol így komplex fejlesztés valósul meg. Szak Tibor út- és közműépítési csoportvezető elmondta, hogy 342 méter hosszon új gerincvezetéket és 193 hosszon új bekötővezetéket fektetnek le az ivóvízhálózat felújítása során.