Igazi csemege

1 órája

Nálunk is megterem az áfonyát leköröző, tutti-frutti izű gyümölcs – ráadásul igénytelen!

Már a lekvárosüvegekben pihen feldolgozva a cuki nevű gyümölcs. A mézalmácska íze varázslatos Harcz Endre becsehelyi kertészetvezető szerint. Hogy még mit lehet tudni a róla, az cikkünkből kiderül.

Benedek Bálint
Nálunk is megterem az áfonyát leköröző, tutti-frutti izű gyümölcs – ráadásul igénytelen!

Harcz Endre a mézalmácska-csemeték között

Fotó: Harcz Endre/Facebook

Harcz Endre elmondta: a mézalmácska nevű növény gyümölcse kellemes meglepetést okozott, mert régóta tud a növény létezéséről, de nem foglalkozott vele. Három évvel ezelőtt kóstolt egy finom fajtát, és ízlett neki.

mézalmácska
A mézalmácska nevű növény termése, melynek beltartalmi értékei jobbak, mint az áfonyáé
Fotó: Harcz Endre/Facebook

Mézalmácska: pálinkának is jó?

– Finom, édes, lédús gyümölcs, melynek erős zamata van, olyan tutti-fruttis ízű a gyümölcse – jellemezte Harcz Endre. – Szóval igazi csemege, amikor elkezdem enni, nem bírom abbahagyni. Kanadai áfonyaként is ismert, ugyanis kinézetre az áfonyára hasonlít, sőt a beltartalmi értékei is ugyanolyanok, sőt, akár jobbak is. Áprilisban a gyönyörű hófehér virágai miatt szép, júniusban pedig a finom gyümölcsök miatt értékes. A gyümölcséből lehet készíteni lekvárt, süteményekbe is illik, sőt pálinkának is remek.

mézalmácska
A mézalmácskából még pálinka is készíthető
Fotó: Harcz Endre/Facebook

Miért érdemes ültetni mézalmácskát?

  • hidegtűrő
  • bírja a meleget, a szárazságot
  • bármilyen talajban jól fejlődik
  • permetezni nem kell
  • áprilisban virágzik, júniusban érik
  • igénytelen növény.

 

