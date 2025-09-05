Nálunk is megterem az áfonyát leköröző, tutti-frutti izű gyümölcs – ráadásul igénytelen!

Harcz Endre elmondta: a mézalmácska nevű növény gyümölcse kellemes meglepetést okozott, mert régóta tud a növény létezéséről, de nem foglalkozott vele. Három évvel ezelőtt kóstolt egy finom fajtát, és ízlett neki.

A mézalmácska nevű növény termése, melynek beltartalmi értékei jobbak, mint az áfonyáé

Fotó: Harcz Endre/Facebook

Mézalmácska: pálinkának is jó?

– Finom, édes, lédús gyümölcs, melynek erős zamata van, olyan tutti-fruttis ízű a gyümölcse – jellemezte Harcz Endre. – Szóval igazi csemege, amikor elkezdem enni, nem bírom abbahagyni. Kanadai áfonyaként is ismert, ugyanis kinézetre az áfonyára hasonlít, sőt a beltartalmi értékei is ugyanolyanok, sőt, akár jobbak is. Áprilisban a gyönyörű hófehér virágai miatt szép, júniusban pedig a finom gyümölcsök miatt értékes. A gyümölcséből lehet készíteni lekvárt, süteményekbe is illik, sőt pálinkának is remek.

A mézalmácskából még pálinka is készíthető

Fotó: Harcz Endre/Facebook

Miért érdemes ültetni mézalmácskát?