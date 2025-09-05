1 órája
Nálunk is megterem az áfonyát leköröző, tutti-frutti izű gyümölcs – ráadásul igénytelen!
Már a lekvárosüvegekben pihen feldolgozva a cuki nevű gyümölcs. A mézalmácska íze varázslatos Harcz Endre becsehelyi kertészetvezető szerint. Hogy még mit lehet tudni a róla, az cikkünkből kiderül.
Harcz Endre a mézalmácska-csemeték között
Fotó: Harcz Endre/Facebook
Harcz Endre elmondta: a mézalmácska nevű növény gyümölcse kellemes meglepetést okozott, mert régóta tud a növény létezéséről, de nem foglalkozott vele. Három évvel ezelőtt kóstolt egy finom fajtát, és ízlett neki.
Mézalmácska: pálinkának is jó?
– Finom, édes, lédús gyümölcs, melynek erős zamata van, olyan tutti-fruttis ízű a gyümölcse – jellemezte Harcz Endre. – Szóval igazi csemege, amikor elkezdem enni, nem bírom abbahagyni. Kanadai áfonyaként is ismert, ugyanis kinézetre az áfonyára hasonlít, sőt a beltartalmi értékei is ugyanolyanok, sőt, akár jobbak is. Áprilisban a gyönyörű hófehér virágai miatt szép, júniusban pedig a finom gyümölcsök miatt értékes. A gyümölcséből lehet készíteni lekvárt, süteményekbe is illik, sőt pálinkának is remek.
Miért érdemes ültetni mézalmácskát?
- hidegtűrő
- bírja a meleget, a szárazságot
- bármilyen talajban jól fejlődik
- permetezni nem kell
- áprilisban virágzik, júniusban érik
- igénytelen növény.
Datolyaszilva: almával érik puhára (galéria, videó)
Zamatos, különleges ízvilág: ettél már indián banánt? Odafigyeléssel Zalában is termeszthető