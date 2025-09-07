Zaol podcast
23 perce
Az első falat után tudta: a zalai dödölle kivételes étel
A Zaol-podcast adásában a nagykanizsai származású Prikryl József Venesz-díjas mesterszakácsot láttuk vendégül.
Két hét múlva Nagykanizsa egyik legjelentősebb gasztronómiai seregszemléjét rendezik meg. A Kanizsai bor- és dödöllefesztivál egyik alapítója, házigazdája volt Prikryl József Venesz-díjas mesterszakács, most pedig fővédnöke lesz.
