Az első falat után tudta a mesterszakács: a zalai dödölle kivételes étel

Két hét múlva Nagykanizsa egyik legjelentősebb gasztronómiai seregszemléjét rendezik meg. A Kanizsai bor- és dödöllefesztivál egyik alapítója, házigazdája volt Prikryl József Venesz-díjas mesterszakács, most pedig fővédnöke lesz.

A mesterszakács 2013-ban írta meg első, A dödölle című könyvét. Majd Prikryl József, Molnár Péter szakácsmester és Balogh Krisztián fotós közös munkája révén jelent meg a Zalai, vasi paraszti ételek – A búbos túrótól a fumuig című kötet. A Tolnából indult, szekszárdi születésű mesterszakács 21 éve érkezett Nagykanizsára. Beült egy kisvendéglőbe és dödöllét rendelt, amit még sohasem kóstolt. Az első falat után az egyszerű és ízletes egytálétel elkötelezett pártolója lett: jóval később a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület elnökeként bábáskodott a dödöllefesztivál megszületése körül, s majdnem 10 éven át a szakmai felelőse is volt a fesztivál gasztronómiai részének. Ezekről més sok más témáról is szót ejtünk az alább elérhető adásban: