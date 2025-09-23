szeptember 23., kedd

Roll-up

5 órája

Mesék a Velencei-tóról – kiállítás és könyvbemutató a zalai városban

Címkék#Prauda Zita#VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban#Nagykanizsa#Kámánné Szép Terézia

Benedek Bálint

Nagykanizsán a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban szeptember 25-én, csütörtökön 11 órakor a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat keretében Mesék a Velencei-tóról címmel roll-up kiállítást és könyvbemutatót tartanak. Az eseményt Kámánné Szép Terézia, a művelődési ház igazgatója nyitja meg, majd a köszöntőt követően Prauda Zita mesemondó, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola referense beszél a tárlatról, illetve kötetről.

kiállítás
A könyv borítója
Fotó: Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola/Facebook

 

 

