szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

20°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Háziasszony kért segítséget

1 órája

Mérges kígyó a konyhában? Riadalom a dunántúli városban

Címkék#kígyó#konyha#riadalom#háziasszony

Zaol.hu

Egy pécsi háziasszony hívott szakértő segítséget, mivel egy különös vendég tűnt fel a konyhájában, írja a bama.hu. Elsőre borzasztóan megijedt, ugyanis mérges kígyóra gyanakodott, később aztán a szakértők a fotó alapján megállapították: rézsikló a szóban forgó állat. Az mindenesetre továbbra is érdekes kérdés, hogy miként került be egy pécsi konyhába.

Mérges kígyó Pécsen? 
Fotó: Facebook/MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztály (MME KHVSZ)

Az esetről bővebben a bama.hu-n olvashat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu