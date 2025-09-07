Háziasszony kért segítséget
1 órája
Mérges kígyó a konyhában? Riadalom a dunántúli városban
Egy pécsi háziasszony hívott szakértő segítséget, mivel egy különös vendég tűnt fel a konyhájában, írja a bama.hu. Elsőre borzasztóan megijedt, ugyanis mérges kígyóra gyanakodott, később aztán a szakértők a fotó alapján megállapították: rézsikló a szóban forgó állat. Az mindenesetre továbbra is érdekes kérdés, hogy miként került be egy pécsi konyhába.
