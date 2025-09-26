szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

14°
+15
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életet menthet

28 perce

Mentőhelikopteren is adhat vért – a légi járgány a kastély udvarában hívogat

Címkék#véradás#mentőhelikopter#légimentő#Festetics-kastély

Egy nemesi kastély előtt nem gyakori látvány a mentőhelikopter. Szombaton véradásra érkezik a légi járgány a hajdani főúri környezetbe.

Keszey Ágnes

E héten szombaton tíz órától a Festetics-kastély parkjában tartja ügyeletét a mentőhelikopter, riasztás esetén pedig innen száll fel, mégpedig azért, mert Adj vért a légimentőkkel hogy mások is túlélhessék! mottóval immár ötödik alkalommal szervez  különleges véradást a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. Keszthely mellett az ország hat másik helyszínén lehet mentőhelikopter közelében segítő kart nyújtani. A véradással pedig, mint azt régóta tudjuk: három életet menthetünk meg.

véradás
A mentőhelikopter idén is véradásra hív a kastély udvarába
Forrás:  zaol.hu

Véradás a kastélyban

A légimentés számára az esemény kiemelt célja, hogy a helikoptereken folyamatosan rendelkezésre álljon a helyszíni transzfúzióra a 2 egység 0 negatív vér, mellyel a súlyos állapotú betegek túlélési esélyei növelhetők. Az esemény szándéka új véradókat toborozása és a meglévők aktivizálása, valamint hogy felhívják a figyelmet az önkéntesség és a segítségnyújtás fontosságára. A donorok és a látogatók pedig betekinthetnek a légimentők nem mindennapi munkájába is.

Az esemény részletei a közösségi oldalon olvashatóak 

Ki lehet donor? 

Bárki adhat vért: aki egészségesnek érzi magát és elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét.

Fontos, hogy a véradásra indulók:

  •  fogyasszanak megfelelő mennyiségű ételt és folyadékot,
  •  valamint vigyenek magukkal személyi igazolványt, lakcímkártyát és TAJ kártyát. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu