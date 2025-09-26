Mentőhelikopteren is adhat vért – a légi járgány a kastély udvarában hívogat

E héten szombaton tíz órától a Festetics-kastély parkjában tartja ügyeletét a mentőhelikopter, riasztás esetén pedig innen száll fel, mégpedig azért, mert Adj vért a légimentőkkel – hogy mások is túlélhessék! mottóval immár ötödik alkalommal szervez különleges véradást a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. Keszthely mellett az ország hat másik helyszínén lehet mentőhelikopter közelében segítő kart nyújtani. A véradással pedig, mint azt régóta tudjuk: három életet menthetünk meg.

A mentőhelikopter idén is véradásra hív a kastély udvarába

Forrás: zaol.hu

Véradás a kastélyban

A légimentés számára az esemény kiemelt célja, hogy a helikoptereken folyamatosan rendelkezésre álljon a helyszíni transzfúzióra a 2 egység 0 negatív vér, mellyel a súlyos állapotú betegek túlélési esélyei növelhetők. Az esemény szándéka új véradókat toborozása és a meglévők aktivizálása, valamint hogy felhívják a figyelmet az önkéntesség és a segítségnyújtás fontosságára. A donorok és a látogatók pedig betekinthetnek a légimentők nem mindennapi munkájába is.

Az esemény részletei a közösségi oldalon olvashatóak

Ki lehet donor?

Bárki adhat vért: aki egészségesnek érzi magát és elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét.

Fontos, hogy a véradásra indulók: