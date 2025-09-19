szeptember 19., péntek

Nagy nyereség

51 perce

Hoppá! Ha ez a növény elburjánzik a kertedben, akár milliomos is lehetsz

Kis befektetéssel, némi gondozással és odafigyeléssel akár milliomosok is lehetünk. Legalábbis Szerbiában kifizetődő a menta termesztése. Meglehet, hogy itthon még nem gondolkodnak sokan a nagyüzemi előállításon, ám kertészt kérdeztünk, ha többen mégis erre adnák a fejüket.

Mozsár Eszter
Hoppá! Ha ez a növény elburjánzik a kertedben, akár milliomos is lehetsz

Forrás: Getty Images

Fotó: Kseniya Ovchinnikova

A menta felhasználása nagyon sokrétű, már a Szentírás utalt rá, s az ókori görög és római iratokban is vannak írásos emlékek, hogy mire és mikor érdemes fogyasztani. Sőt, az egykori Palesztinában adót fizettek a menta levelével. A menta termesztése pedig egyre nagyobb üzlet Európában.

menta termesztése egyre jobban megéri Európóban
A menta termesztése a növény jótékony hatásai miatt is nagy üzlet lehet a termesztőknek. 
Fotó: Tobias Titz / Forrás:  Getty Images

A menta jótékony hatásai

A menta nem csak hűsítő italként, szörpként vagy fogkrémben lehet jótékony. Kiváló epebántalmak ellen, gyomorfájást csökkentő és görcsoldó tulajdonságai miatt előszeretettel fogyasztják. „A középkorban használták rovarűzésre, majd a 18. századtól nemcsak Európában, hanem Észak-Amerikában is gyógyszer alapanyagként terjedt el” – emlékeztet az agrarkapu.hu portál.

A menta termesztése pofon egyszerű és még hasznot is hozhat

A Blikkrúzs figyelt fel rá, hogy külföldön sokan hasznot húznak a menta termesztéséből. Szerbiában ára annyi, mint az aranyé, s hektáronként akár 2,5 millió forintot hozhat a termelőnek. A balkáni országban az utóbbi években hatalmas méreteket öltött a fűszernövény termesztése, amire az európai piacok ugyancsak felfigyeltek. Minimális befektetéssel érhető el a nagy nyereség, a növényt az élelmiszer-, a gyógyszeripar és a kozmetikagyártók egyaránt használják. „Szerbiában egy hektárnyi terület akár 1500 kilogramm száraz levelet hozhat. A piaci árak 4-5 euró között mozognak kilogrammonként, ami hektáronként 6000-7000 eurós bevételt jelenthet. Az alapköltségek – beleértve az ültetési anyagot, munkaerőt, öntözést és szárítást – körülbelül 2000 eurót tesznek ki, így a nettó nyereség akár 5000 euró is lehet” – érvel a Blikkrúzs portál.

Magyarországon megéri vajon a termesztés? Így burjánzik a menta, ha hagyjuk

A hazai kertekben bizonyára sok helyen előfordul a menta, hiszen a kezdő kertészeknek is könnyen lesz sikerélményük  a gondozása során. Németh Benjamin zalai okleveles tájépítész, kertművész lapunknak elmondta, hogy mire figyeljünk, ha ezt a fűszer- és gyógynövényt választjuk. 

- A menta hasznos az egészségünkre, s a gasztrokultúra szívesen használja. Ha otthon kis adagot szeretnénk, arra figyeljünk, hogy mindig csak kis cserépbe ültessük, hiszen nagyon szapora növény. A gyökérsarjakról terjed tovább, s a beérlelt magjait is elszórja. Egy-két év alatt az egész ágyást leuralja, ha nem fogjuk vissza. Ha kordában szeretnénk tartani, akkor azonnal vágjuk le az elvirágzott részeket, ritkítsuk a töveket – mondta Benjamin. 

A szakember hozzátette, természetesen ha a nagyobb mennyiség a cél, akkor szabadjára engedhetjük, hadd terjedjen. Egyébként a hazai klíma kiváló a menta termesztése szempontjából. Aki pedig komolyabban szeretne foglalkozni vele, bizonyára tisztában van a lehetőségekkel.

 

