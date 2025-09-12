1 órája
Több százezres kérdés: mennyibe kerül egy temetés Zalában?
Egy szerettünk elvesztése már önmagában is megrázó, de a gyász érzésének elviselése mellett a temetést is meg kell szervezni és ki kell fizetni. Mindenki igyekszik megadni a végtisztességet hozzátartozójának egy tiszteletteljes szertartással, de nem is gondolnánk mekkora „iparágról” beszélünk, s milyen széles körű lehetőségekről. Megkérdeztük, nagyjából mennyibe kerül egy temetés Zalában?
Zala vármegyében is több településen nyújt vállalkozó vagy önkormányzati cég temetési szolgáltatást. Hogy mennyibe kerül egy temetés? A vidéki árak még elmaradnak a várositól, ám elmondható: a temetés ára összességében emelkedett, és az anyagiak igenis meghatározóak.
Mennyibe kerül egy temetés?
Nemrég a Pénzcentrum írta meg, mennyibe kerül egy temetés átlagosan a KSH adatai szerint 2025-ben:
- Temetési szolgáltatás egyedi megrendelésre, koporsós temetés: 487 500 forint.
- Temetési szolgáltatás hamvasztással: 345 900 forint.
Látszik, hogy a hamvasztásos temetés olcsóbb, hisz az átlagos urna 15-30 ezer forintért beszerezhető, míg egy koporsó átlagára 150-300 ezer forint. Ugyanakkor maga a hamvasztás költséggel jár, legolcsóbb esetben nagyjából 60-70 ezer forinttól indul.
A temetés szervezése is egy szolgáltatás
Hogy mennyibe kerül egy temetés, megkérdeztük a pákai temetkezési vállalkozás tulajdonosát, Lukács Verát. A cég nagy múltra tekint vissza, teljes körű szolgáltatást végez széles körben.
– A halott öltöztetése, a szállítás és magának a temetésnek a lebonyolítása mellett intézzük a halotti anyakönyvi kivonat kiállítását a hivatalban, de még a gyászhirdetést is feladjuk az újságba, és a plébánost is megkeressük, ha a gyászolók ezt kérik, de ezt nem minden cég csinálja – kezdte. – Természetesen emellett a temetkezési vállalkozásnál koporsót, urnát, keresztet is be lehet szerezni, és a koszorút is elkészítjük.
Hogy a koporsós, vagy az urnás temetkezés-e a gyakoribb? Lukács Vera azt mondja, mindkettő előfordul, szinte hasonló arányban.
– A hamvasztásos temetés ára alacsonyabb, mint a koporsós temetésé, hiszen kisebb sírhelyet kell vásárolni, illetve régi sírhelyre is rá lehet temetni – folytatja. – A halott hamvainak hazavitele ritka, de ez is előfordul.
A temetés ára – zalai tapasztalatok
A temetés szervezése során a sírhely megváltása is költség. Pákán az egyes sírhely megváltása 25 évre 15 ezer forint, az urnafalba elhelyezett urnafülke 70 ezer. Lentiben az egyes sírhely megváltása a központi temetőben 25 évre 60.500 forint, ugyanennyi az urnasírhely is, míg az urnafülke négy urna elhelyezésére 220 ezer. Emellett több temetőben is fizetni kell temetőfenntartási hozzájárulást az ottani létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért. Ugyanakkor a települési önkormányzatok többségénél, Lentiben is igényelhető támogatás a temetési költségek finanszírozásához.
– A temetés ára nehezen behatárolható, a hamvasztásos temetés ára átlagban 300-350 ezer forint, a koporsós temetésé 400-450 forint, de lehet ennél magasabb is, hiszen nem mindegy, milyen a koporsó, honnét szállítottuk, mit kérnek még mellé, mekkora koszorút, s melyik temetőben kell használati díjat fizetni, ezért nehéz fix árat mondani – magyarázza Lukács Vera, s hozzátéve, minden attól is függ, ki mennyit tud rá költeni, mert míg korábban például a gyerekek, unokák nevében külön koszorút kötettettek, addig ma már egy családi koszorút kérnek inkább, de ez lehet több tízezer forint is.
Hozzáteszi: sokan odafigyelnek arra, hogy a temetés alatt milyen zene szóljon, lehetőleg az elhunyt kedvence, de többen kérnek fotót is.
Változás a jogszabályban – hamvasztás engedélyezése
2025. szeptember 1-től már nem a területileg illetékes népegészségügyi szerv jogosult a hamvaszthatóságról dönteni. 2025. szeptember 1-től a boncolás nélküli hamvasztás engedélyezéséről:
- fekvőbeteg gyógyintézetben elhunyt személy esetén a fekvőbeteg gyógyintézet orvos-igazgatója
- egyéb esetekben a halottvizsgálatot végző orvos írásban dönt.
