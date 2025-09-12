Több százezres kérdés: mennyibe kerül egy temetés Zalában?

Zala vármegyében is több településen nyújt vállalkozó vagy önkormányzati cég temetési szolgáltatást. Hogy mennyibe kerül egy temetés? A vidéki árak még elmaradnak a várositól, ám elmondható: a temetés ára összességében emelkedett, és az anyagiak igenis meghatározóak.

Temetkezési vállalkozót kérdeztünk, mennyibe kerül egy temetés Zalában?

Mennyibe kerül egy temetés?

Nemrég a Pénzcentrum írta meg, mennyibe kerül egy temetés átlagosan a KSH adatai szerint 2025-ben:

Temetési szolgáltatás egyedi megrendelésre, koporsós temetés: 487 500 forint.

Temetési szolgáltatás hamvasztással: 345 900 forint.

Látszik, hogy a hamvasztásos temetés olcsóbb, hisz az átlagos urna 15-30 ezer forintért beszerezhető, míg egy koporsó átlagára 150-300 ezer forint. Ugyanakkor maga a hamvasztás költséggel jár, legolcsóbb esetben nagyjából 60-70 ezer forinttól indul.

A temetés szervezése is egy szolgáltatás

Hogy mennyibe kerül egy temetés, megkérdeztük a pákai temetkezési vállalkozás tulajdonosát, Lukács Verát. A cég nagy múltra tekint vissza, teljes körű szolgáltatást végez széles körben.

– A halott öltöztetése, a szállítás és magának a temetésnek a lebonyolítása mellett intézzük a halotti anyakönyvi kivonat kiállítását a hivatalban, de még a gyászhirdetést is feladjuk az újságba, és a plébánost is megkeressük, ha a gyászolók ezt kérik, de ezt nem minden cég csinálja – kezdte. – Természetesen emellett a temetkezési vállalkozásnál koporsót, urnát, keresztet is be lehet szerezni, és a koszorút is elkészítjük.

Hogy a koporsós, vagy az urnás temetkezés-e a gyakoribb? Lukács Vera azt mondja, mindkettő előfordul, szinte hasonló arányban.

– A hamvasztásos temetés ára alacsonyabb, mint a koporsós temetésé, hiszen kisebb sírhelyet kell vásárolni, illetve régi sírhelyre is rá lehet temetni – folytatja. – A halott hamvainak hazavitele ritka, de ez is előfordul.

A temetés ára – zalai tapasztalatok

A temetés szervezése során a sírhely megváltása is költség. Pákán az egyes sírhely megváltása 25 évre 15 ezer forint, az urnafalba elhelyezett urnafülke 70 ezer. Lentiben az egyes sírhely megváltása a központi temetőben 25 évre 60.500 forint, ugyanennyi az urnasírhely is, míg az urnafülke négy urna elhelyezésére 220 ezer. Emellett több temetőben is fizetni kell temetőfenntartási hozzájárulást az ottani létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért. Ugyanakkor a települési önkormányzatok többségénél, Lentiben is igényelhető támogatás a temetési költségek finanszírozásához.