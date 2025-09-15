szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

14°
+19
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Túrázás

1 órája

Mennyi idő alatt tudsz legyalogolni 30 kilométert? Most kipróbálhatod

Címkék#Kanizsa#túra#nevezés

A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium, valamint a Kanizsa Kul-Túra Egyesület közös szervezésében immár harmincötödik alkalommal kerül megrendezésre szeptember 27-én a Kanizsa teljesítménytúra. A túra az Észak-Dunántúli kupa és az Európai Sporthét #BeActive programjaként kerül megrendezésre.

Zaol.hu
Mennyi idő alatt tudsz legyalogolni 30 kilométert? Most kipróbálhatod

A Kanizsa teljesítménytúán három távra is lehet nevezni.

Fotó: pixabay

A Kanizsa teljesítménytúra rajtja és egyben célja is a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium. A program résztvevői három távra - 10-20-30 kilométer - nevezhetnek. A legrövidebb, 10 kilométeres táv a Nagykanizsa-Csónakázó-tó-Bagola- Romlottvár-Nagykanizsa útvonalaon halad.  A 20 kilométeres túra résztvevői a Nagykanizsa-Csónakázó-tó-Bagola-Szigecskei rét- Miklósfa-Parkerdő-Romlottvár-Nagykanizsa útvonalat járják le, míg a 30 kilométeres táv a liszói szőlőhegyet is tartalmazza.

A távokat szintidõn belül teljesítõk közt a támogatók ajándékaiból célba érkezéskor sorsolást rendeznek. A túrákon mindenki saját felelõsségére indul, a rendezõktõl semmilyen címen kártérítést nem igényelhet.

Információ:
Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium, 8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.
www.mfg.hu
Dávidovics Mária (30-491-86-31)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu