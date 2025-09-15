Mennyi idő alatt tudsz legyalogolni 30 kilométert? Most kipróbálhatod

A Kanizsa teljesítménytúra rajtja és egyben célja is a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium. A program résztvevői három távra - 10-20-30 kilométer - nevezhetnek. A legrövidebb, 10 kilométeres táv a Nagykanizsa-Csónakázó-tó-Bagola- Romlottvár-Nagykanizsa útvonalaon halad. A 20 kilométeres túra résztvevői a Nagykanizsa-Csónakázó-tó-Bagola-Szigecskei rét- Miklósfa-Parkerdő-Romlottvár-Nagykanizsa útvonalat járják le, míg a 30 kilométeres táv a liszói szőlőhegyet is tartalmazza.

A távokat szintidõn belül teljesítõk közt a támogatók ajándékaiból célba érkezéskor sorsolást rendeznek. A túrákon mindenki saját felelõsségére indul, a rendezõktõl semmilyen címen kártérítést nem igényelhet.

Információ:

Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium, 8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.

www.mfg.hu

Dávidovics Mária (30-491-86-31)