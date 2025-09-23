Több útvonalon
Változik a buszmenetrend a zalai városban – itt van minden információ!
Változik a menetrend a helyi buszjáratokon a zalai városban – jelentette be Nagykanizsa önkormányzata a hivatalos Facebook-oldalán. Mutatjuk, hogy melyik járatokat érinti a menetrendváltozás.
Közeledik az ősz és a tél, egyre többen választják az autóbuszos közlekedést. Most pedig menetrendváltozásra kell felkészülni
Fotó: archív/Szakony Attila
A menetrendváltozásról azt írták: lakossági észrevételek és a forgalmi tapasztalatok alapján kisebb módosítások lépnek életbe a helyi autóbusz-közlekedésben. A változások célja az átszállási kapcsolatok javítása, a menetidők pontosabb tartása.
Menetrendváltozás, a 16, 16A járat vonalán:
- A Kalmár utcától hétvégén és ünnepnapokon 6:25 órakor induló 16A járat szombati napokon 10 perccel korábban, 6:15-kor indul.
- A Kiskanizsáról szombati napokon eredetileg 7:06 órakor induló 16A járat 15 perccel korábban, 6:51-kor indul.
10, 10A, 10Y járat változásai:
- A Kalmár utcából eredetileg 5:25 órakor induló 10-es járat hétvégén 5:30-kor indul, és rövidebb menetidővel közlekedik.
- A Nagyfakosról eredetileg 5:47 órakor induló járat hétvégén és ünnepnapokon 5:48-kor indul, és rövidebb menetidővel közlekedik.
Az új menetrend szeptember 27-én szombaton lép életbe.
