szeptember 23., kedd

Tekla névnap

15°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Több útvonalon

39 perce

Változik a buszmenetrend a zalai városban – itt van minden információ!

Címkék#Nagykanizsa#menetrend#autóbusz

Változik a menetrend a helyi buszjáratokon a zalai városban – jelentette be Nagykanizsa önkormányzata a hivatalos Facebook-oldalán. Mutatjuk, hogy melyik járatokat érinti a menetrendváltozás.

Benedek Bálint
Változik a buszmenetrend a zalai városban – itt van minden információ!

Közeledik az ősz és a tél, egyre többen választják az autóbuszos közlekedést. Most pedig menetrendváltozásra kell felkészülni

Fotó: archív/Szakony Attila

A menetrendváltozásról azt írták: lakossági észrevételek és a forgalmi tapasztalatok alapján kisebb módosítások lépnek életbe a helyi autóbusz-közlekedésben. A változások célja az átszállási kapcsolatok javítása, a menetidők pontosabb tartása.

Menetrendváltozás, a 16, 16A járat vonalán:

  • A Kalmár utcától hétvégén és ünnepnapokon 6:25 órakor induló 16A járat szombati napokon 10 perccel korábban, 6:15-kor indul.
  • A Kiskanizsáról szombati napokon eredetileg 7:06 órakor induló 16A járat 15 perccel korábban, 6:51-kor indul.

10, 10A, 10Y járat változásai:

  • A Kalmár utcából eredetileg 5:25 órakor induló 10-es járat hétvégén 5:30-kor indul, és rövidebb menetidővel közlekedik.
  • A Nagyfakosról eredetileg 5:47 órakor induló járat hétvégén és ünnepnapokon 5:48-kor indul, és rövidebb menetidővel közlekedik.

Az új menetrend szeptember 27-én szombaton lép életbe.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu