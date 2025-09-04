46 perce
Zalai helyközi buszjáratok: itt böngészheti az új menetrendet
Szeptember elsejétől a helyközi autóbuszmenetrendben változások léptek életbe. A Mávinform oldaláról kigyűjtöttük a Zalát érintő változásokat, mutatjuk a részleteket!
2025. szeptember 1-től (hétfőtől) az alábbi menetrendi változások léptek életbe Zala vármegyében, a helyközi buszközlekedést érintően.
Országos járatok:
1185 Budapest – Sármellék – Zalaegerszeg – Zalalövő – Őriszentpéter
A hetek utolsó munkanapján közlekedő mentesítő járatok a menetrendben is meghirdetésre kerülnek:
14:00-kor Budapestről Zalaegerszegre, valamint
19:00-kor Zalaegerszegről Budapestre.
1622 Zalaegerszeg – Körmend – Szombathely
A munkanapokon és szabadnapokon 6:30-kor Zalaegerszegről Szombathelyre közlekedő autóbusz Szombathely, Volán-telepnél is megáll, 7:44-kor.
1667 Szombathely – Vasvár – Zalaegerszeg – Nagykanizsa
A 18:15-kor Szombathelyről Zalaegerszegre közlekedő autóbusz menetrendje kismértékben változik.
1668 Szombathely – Zalaegerszeg – Kaposvár – Pécs
A 12:00-kor Pécsről Szombathelyre közlekedő autóbusz felszálló utasok részére Zalaegerszeg (Andráshida), Bolt megállóhelynél is megáll, 15:54-kor.
1668 Szombathely – Zalaegerszeg – Kaposvár – Pécs
A 15:05-kor Szombathelyről Pécsre induló autóbusz Böhönye és Kaposvár között a 3 perccel később közlekedik.
1735 Veszprém – Balatonfüred – Keszthely – Nagykanizsa
A 8:15-kor Nagykanizsáról Veszprémig közlekedő autóbusz Sármellék, Tüskevár utca megállóhelynél is megáll, 9:17-kor.
A 14:30-kor Veszprémből Nagykanizsára közlekedő autóbusz Sármellék, Tüskevár utca megállóhelynél is megáll, 16:40-kor.
1736 Veszprém – Tapolca – Keszthely – Nagykanizsa
A 10:00-kor Nagykanizsáról Veszprémig közlekedő autóbusz Sármellék, Dózsa utca 227. megállóhelynél is megáll, 10:55-kor.
A 12:30-kor Veszprémből Nagykanizsára közlekedő autóbusz Sármellék, Dózsa utca 227. megállóhelynél is megáll, 15:05-kor.
Zalai járatok:
6205 Zalaegerszeg – Alibánfa – Pethőhenye – Zalaegerszeg / Nemesapáti
A munkaszüneti napokon 8:30-kor Zalaegerszegről Nemesapátiba közlekedő autóbusz 30 perccel korábban, 8:00-kor indul.
A szabad- és munkaszüneti napokon 20:10-kor Zalaegerszegről Nemesapátiba induló autóbusz Alibánfától csak leszálló utasok esetén közlekedik tovább.
6216 Zalaegerszeg – Nagykapornak – Hévíz – Keszthely
A munkanapokon 6:15-kor Hévízről Zalacsányig közlekedő autóbusz 2 perccel korábban, 6:13-kor indul, valamint nem érinti Alsópáhok és Felsőpáhok településeket.
6217 Zalaegerszeg – Nagykapornak – Zalacsány – Zalaszentlászló – Zalaszentgrót
A munkaszüneti napokon 17:55-kor Zalacsánytól Zalaegerszegre közlekedő autóbusz 47 perccel korábban, 17:08-kor indul. A járat Nemesapáti települést is érinti, 17:56-kor.
A munkanapokon 4:08-kor Kehidakustány (Kustány), Iskolától Zalaegerszegre közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 4:03-kor indul.
6219 Zalaegerszeg – Alsónemesapáti – Búcsúszentlászló – Pölöske – Pacsa
A munkanapokon és szabadnapokon 16:35-kor Pacsáról Zalaegerszegre közlekedő autóbusz szabadnapokon Nemesapáti települést is érinti, 17:09-kor.
6230 Zalaegerszeg – Alsónemesapáti – Pölöske – Pacsa – Zalaapáti – Keszthely
A 13:35-kor Zalaegerszegről Keszthelyre közlekedő autóbusz munkaszüneti napokon 45 perccel később, 14:40-kor indul.
6231 Zalaegerszeg – Alsónemesapáti – Nagykapornak – Pacsa – Zalaapáti – Keszthely
A munkanapokon 4:30-kor Pacsáról Hévízre közlekedő autóbusz 5 perccel később, 4:35-kor indul, valamint Pacsatüttös települést nem érinti.
6237 Zalaegerszeg – Bak – Pacsa – Zalaapáti – Keszthely
A munkanapokon 12:50-kor Zalaegerszegről Keszthelyre közlekedő autóbusz Keszthely belterületén a Szent Miklós úton át közlekedik.
6240 Zalaegerszeg – Bak – Bánokszentgyörgy
A munkanapokon 4:04-kor Bucsutáról Bánokszentgyörgyre közlekedő autóbusz megszűnik.
A munkanapokon 4:21-kor Bánokszentgyörgyről Zalaegerszegre közlekedő autóbusz 3 perccel korábban, 4:18-kor indul.
A tanítási napokon 8:50-kor Zalaegerszegről Bucsutára közlekedő autóbusz tanítási szünetben munkanapokon is jár, menetrendje kismértékben változik.
A szabadnapokon 22:25-kor Zalaegerszegről Bánokszentgyörgyre közlekedő autóbusz 15 perccel később, 22:40-kor indul. Leszálló utasok részére Bucsuta települést is érinti.
6245 Zalaegerszeg – Bak – Bánokszentgyörgy – Letenye – Nagykanizsa
A munkaszüneti napokon 4:13-kor Borsfáról Zalaegerszegre közlekedő autóbusz menetrendje kismértékben változik.
A munkaszüneti napokon 22:25-kor Zalaegerszegről Borsfára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 22:30-kor indul.
A munkanapokon és szabadnapokon 13:45-kor Nagykanizsáról Zalaegerszegre közlekedő autóbusz munkanapokon Bucsuta települést is érinti, 15:13-kor. Szabadnapokon a menetrendje kismértékben változik.
A munkanapokon 16:00-kor Zalaegerszegről Nagykanizsára közlekedő autóbusz Bocföldén és Sárhidán csak felszálló utasok részére áll meg.
6255 Zalaegerszeg – Csonkahegyhát – Becsvölgye – Szilvágy
6258 Zalaegerszeg – Csonkahegyhát – Szentgyörgyvölgy – Velemér – Őriszentpéter
A munkanapokon 18:25-kor Zalaegerszegről Szentgyörgyvölgyre közlekedő autóbusz Milejszeg és Pálfiszeg településeket nem érinti. Az eljutást a munkanapokon 19:10-kor Csonkahegyhátról Kustánszegre közlekedő autóbusz, biztosítja, amely Milejszeg és Pálfiszeg településeket is érintve jár.
6275 Zalaegerszeg – Bagod – Vaspör – Zalaháshágy – Zalacséb – Boncodfölde – Zalaegerszeg
A munkanapokon 4:28-kor Vaspörtől Ozmánbükig közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon jár: Zalaháshágy, Hunyadi utca 29. megállótól indul, 4:21-kor.
A tanítási napokon 6:33-kor Zalaháshágy, Rimányi elágazástól Ozmánbükre közlekedő autóbusz rövidített útvonalon jár: Vaspör, Rákóczi utca 44. megálltól indul, 6:37-kor.
6292 Zalaegerszeg – Nagykutas – Andrásfa –Telekes
A tanítási napokon 6:35-kor Zalaegerszegről Andrásfára közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Telekes, Autóbusz-fordulóig jár, valamint 10 perccel korábban, 6:25-kor indul.
A tanítási napokon 7:01-kor Andrásfáról Zalaegerszegre közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon jár: Telekes, Autóbusz-fordulótól indul, 6:56-kor.
A 12:42-kor Andrásfáról Zalaegerszegre közlekedő autóbusz munkaszüneti napokon 20 perccel korábban, 12:22-kor indul.
6306 Zalaszentgrót – Zalacsány – Hévíz – Keszthely
A munkanapokon 6:34-kor Zalacsánytól Keszthelyre közlekedő autóbusz 4 perccel korábban, 6:30-kor indul.
6360 Hévíz – Keszthely – Balatongyörök
A munkanapokon 9:00-kor Balatongyöröktől Keszthelyre közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 8:55-kor indul.
6375 Keszthely – Hévíz – Alsópáhok – Zalaszabar / Balatonmagyaród
Szentgyörgyvár és Keszthely között még több autóbusz biztosít közvetlen eljutást egyetlen menetjeggyel, valamint egyes járatok menetrendje kismértékben változik.
6377 Pacsa – Zalaszentmárton – Dióskál – Zalaszabar – Zalavár – Sármellék
A tanítási napokon 14:30-kor Zalavártól Pacsára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 14:35-kor indul. Dióskál, Alsó és Zalaszentmárton települést csak leszálló utasok esetén érinti.
6384 Keszthely – Hévíz – Nemesbük – Zalaköveskút
A munkanapokon 5:40-kor Hévízről Nemesbükre, valamint a visszairányban 5:56-kor induló autóbuszok pár perccel korábban, 5:37-kor és 5:54-kor indulnak.
6396 Sümeg – Hévíz – Keszthely – Sármellék – Nagykanizsa
A tanítási napokon, valamint szabad- és munkaszüneti napokon 6:05-kor Sümegről Nagykanizsáig közlekedő autóbusz Nagykanizsa, Dél-Zalai Áruháznál is megáll, 8:13-kor.
A tanítási szünetben munkanapokon 6:05-kor Sümegről Nagykanizsáig közlekedő autóbusz Nagykanizsa, Dél-Zalai Áruháznál is megáll, 8:23-kor.
6405 Nagykanizsa – Galambok – Zalakaros – Balatonmagyaród
A munkanapokon 7:40-kor Nagykanizsáról Balatonmagyaródig közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 7:30-kor indul.
A tanítási napokon 15:30-kor Nagykanizsáról Zalakomárig közlekedő autóbusz Csapi települést is érinti, 16:00-kor.
6415 Nagykanizsa – Zalakaros – Zalaszabar – Sármellék / Zalaapáti – Hévíz – Keszthely
A munkanapokon 7:05-kor Nagykanizsáról Keszthelyre közlekedő autóbusz 5 perccel később, 7:10-kor indul.
A munkanapokon 16:15-kor Nagykanizsáról Zalavárig közlekedő autóbusz menetrendje kismértékben változik.
A munkanapokon és szabadnapokon 19:25-kor Nagykanizsáról Keszthelyig közlekedő autóbusz szabadnapokon 5 perccel később, 19:30-kor indul.
6425 Nagykanizsa – Surd – Gyékényes
A tanítási szünetben munkanapokon 5:47-kor Nemespátrótól Surd, Nemespátrói elágazási közlekedő autóbusz 6138-as jelzéssel és meghosszabbított útvonalon jár: Porrog, Községházától indul, 5:25-kor.
Új autóbuszjárat indul tanítási szünetben munkanapokon 5:55-kor Surd, Nemespátrói elágazástól Belezna, Petőfi térig.
A tanítási napokon 5:47-kor Nemespátrótól Nagykanizsáig közlekedő autóbusz 6138-as jelzéssel és meghosszabbított útvonalon jár: Porrog, Községházától indul, 5:25-kor.
A szabadnapokon 6:17-kor Nemespátrótól Nagykanizsáig közlekedő autóbusz 6138-as jelzéssel és meghosszabbított útvonalon jár: Porrog, Községházától indul, 6:10-kor.
A szabadnapokon 14:25-kor Nagykanizsáról Beleznára, munkanapokon és szabadnapokon 14:45-kor Nagykanizsáról Gyékényesre, valamint a visszairányban 16:10-kor Gyékényesről Nagykanizsára közlekedő autóbuszok menetrendje kismértékben változik.
6428 Nagykanizsa – Murakeresztúr
A munkanapokon 18:30-kor Murakeresztúrtól Nagykanizsára közlekedő autóbusz 30 perccel korábban, 18:00-kor indul.
6470 Nagykanizsa – Zalaszentbalázs – Hahót (Fakospuszta)
A tanítási napokon 6:40-kor Nagykanizsáról Hahót, Söjtöri elágazásig közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Hahót (Fakospuszta), Alsó megállóhelyig jár.
A tanítási napokon 7:30-kor Hahót, Deák utca 151-160-tól Nagykanizsára közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon jár: Hahót (Fakospuszta), Alsótól indul, 7:30-kor. A Deák utcától 7:33-kor indul tovább.
További információk
Az ország valamennyi helyközi járatára vonatkozó információt a Mávinform oldalán találja.