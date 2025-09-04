Zalai helyközi buszjáratok: itt böngészheti az új menetrendet

6360 Hévíz – Keszthely – Balatongyörök

A munkanapokon 9:00-kor Balatongyöröktől Keszthelyre közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 8:55-kor indul.

6375 Keszthely – Hévíz – Alsópáhok – Zalaszabar / Balatonmagyaród

Szentgyörgyvár és Keszthely között még több autóbusz biztosít közvetlen eljutást egyetlen menetjeggyel, valamint egyes járatok menetrendje kismértékben változik.

6377 Pacsa – Zalaszentmárton – Dióskál – Zalaszabar – Zalavár – Sármellék

A tanítási napokon 14:30-kor Zalavártól Pacsára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 14:35-kor indul. Dióskál, Alsó és Zalaszentmárton települést csak leszálló utasok esetén érinti.

6384 Keszthely – Hévíz – Nemesbük – Zalaköveskút

A munkanapokon 5:40-kor Hévízről Nemesbükre, valamint a visszairányban 5:56-kor induló autóbuszok pár perccel korábban, 5:37-kor és 5:54-kor indulnak.

6396 Sümeg – Hévíz – Keszthely – Sármellék – Nagykanizsa

A tanítási napokon, valamint szabad- és munkaszüneti napokon 6:05-kor Sümegről Nagykanizsáig közlekedő autóbusz Nagykanizsa, Dél-Zalai Áruháznál is megáll, 8:13-kor.

A tanítási szünetben munkanapokon 6:05-kor Sümegről Nagykanizsáig közlekedő autóbusz Nagykanizsa, Dél-Zalai Áruháznál is megáll, 8:23-kor.

6405 Nagykanizsa – Galambok – Zalakaros – Balatonmagyaród

A munkanapokon 7:40-kor Nagykanizsáról Balatonmagyaródig közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 7:30-kor indul.

A tanítási napokon 15:30-kor Nagykanizsáról Zalakomárig közlekedő autóbusz Csapi települést is érinti, 16:00-kor.

6415 Nagykanizsa – Zalakaros – Zalaszabar – Sármellék / Zalaapáti – Hévíz – Keszthely

A munkanapokon 7:05-kor Nagykanizsáról Keszthelyre közlekedő autóbusz 5 perccel később, 7:10-kor indul.

A munkanapokon 16:15-kor Nagykanizsáról Zalavárig közlekedő autóbusz menetrendje kismértékben változik.

A munkanapokon és szabadnapokon 19:25-kor Nagykanizsáról Keszthelyig közlekedő autóbusz szabadnapokon 5 perccel később, 19:30-kor indul.

6425 Nagykanizsa – Surd – Gyékényes

A tanítási szünetben munkanapokon 5:47-kor Nemespátrótól Surd, Nemespátrói elágazási közlekedő autóbusz 6138-as jelzéssel és meghosszabbított útvonalon jár: Porrog, Községházától indul, 5:25-kor.