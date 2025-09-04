szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

16°
+23
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tömegközlekedés

1 órája

Zalai helyközi buszjáratok: itt böngészheti az új menetrendet

Címkék#autóbusz útvonal#menetrend tervezet#közlekedés

Szeptember elsejétől a helyközi autóbuszmenetrendben változások léptek életbe. A Mávinform oldaláról kigyűjtöttük a Zalát érintő változásokat, mutatjuk a részleteket!

Zaol.hu

2025. szeptember 1-től (hétfőtől) az alábbi menetrendi változások léptek életbe Zala vármegyében, a helyközi buszközlekedést érintően.

 

Országos járatok: 

1185 Budapest – Sármellék – Zalaegerszeg – Zalalövő – Őriszentpéter 

A hetek utolsó munkanapján közlekedő mentesítő járatok a menetrendben is meghirdetésre kerülnek: 

14:00-kor Budapestről Zalaegerszegre, valamint 

19:00-kor Zalaegerszegről Budapestre. 

1622 Zalaegerszeg – Körmend – Szombathely 

A munkanapokon és szabadnapokon 6:30-kor Zalaegerszegről Szombathelyre közlekedő autóbusz Szombathely, Volán-telepnél is megáll, 7:44-kor. 

1667 Szombathely – Vasvár – Zalaegerszeg – Nagykanizsa 

A 18:15-kor Szombathelyről Zalaegerszegre közlekedő autóbusz menetrendje kismértékben változik. 

1668 Szombathely – Zalaegerszeg – Kaposvár – Pécs 

A 12:00-kor Pécsről Szombathelyre közlekedő autóbusz felszálló utasok részére Zalaegerszeg (Andráshida), Bolt megállóhelynél is megáll, 15:54-kor. 

1668 Szombathely – Zalaegerszeg – Kaposvár – Pécs 

A 15:05-kor Szombathelyről Pécsre induló autóbusz Böhönye és Kaposvár között a 3 perccel később közlekedik. 

1735 Veszprém – Balatonfüred – Keszthely – Nagykanizsa 

A 8:15-kor Nagykanizsáról Veszprémig közlekedő autóbusz Sármellék, Tüskevár utca megállóhelynél is megáll, 9:17-kor. 

A 14:30-kor Veszprémből Nagykanizsára közlekedő autóbusz Sármellék, Tüskevár utca megállóhelynél is megáll, 16:40-kor. 

1736 Veszprém – Tapolca – Keszthely – Nagykanizsa 

A 10:00-kor Nagykanizsáról Veszprémig közlekedő autóbusz Sármellék, Dózsa utca 227. megállóhelynél is megáll, 10:55-kor. 

A 12:30-kor Veszprémből Nagykanizsára közlekedő autóbusz Sármellék, Dózsa utca 227. megállóhelynél is megáll, 15:05-kor. 

 

 

Zalai járatok: 

6205 Zalaegerszeg – Alibánfa – Pethőhenye – Zalaegerszeg / Nemesapáti

A munkaszüneti napokon 8:30-kor Zalaegerszegről Nemesapátiba közlekedő autóbusz 30 perccel korábban, 8:00-kor indul.

A szabad- és munkaszüneti napokon 20:10-kor Zalaegerszegről Nemesapátiba induló autóbusz Alibánfától csak leszálló utasok esetén közlekedik tovább.

6216 Zalaegerszeg – Nagykapornak – Hévíz – Keszthely

A munkanapokon 6:15-kor Hévízről Zalacsányig közlekedő autóbusz 2 perccel korábban, 6:13-kor indul, valamint nem érinti Alsópáhok és Felsőpáhok településeket.

6217 Zalaegerszeg – Nagykapornak – Zalacsány – Zalaszentlászló – Zalaszentgrót

A munkaszüneti napokon 17:55-kor Zalacsánytól Zalaegerszegre közlekedő autóbusz 47 perccel korábban, 17:08-kor indul. A járat Nemesapáti települést is érinti, 17:56-kor.

A munkanapokon 4:08-kor Kehidakustány (Kustány), Iskolától Zalaegerszegre közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 4:03-kor indul.

6219 Zalaegerszeg – Alsónemesapáti – Búcsúszentlászló – Pölöske – Pacsa

A munkanapokon és szabadnapokon 16:35-kor Pacsáról Zalaegerszegre közlekedő autóbusz szabadnapokon Nemesapáti települést is érinti, 17:09-kor.

6230 Zalaegerszeg – Alsónemesapáti – Pölöske – Pacsa – Zalaapáti – Keszthely

A 13:35-kor Zalaegerszegről Keszthelyre közlekedő autóbusz munkaszüneti napokon 45 perccel később, 14:40-kor indul.

6231 Zalaegerszeg – Alsónemesapáti – Nagykapornak – Pacsa – Zalaapáti – Keszthely

A munkanapokon 4:30-kor Pacsáról Hévízre közlekedő autóbusz 5 perccel később, 4:35-kor indul, valamint Pacsatüttös települést nem érinti.

6237 Zalaegerszeg – Bak – Pacsa – Zalaapáti – Keszthely

A munkanapokon 12:50-kor Zalaegerszegről Keszthelyre közlekedő autóbusz Keszthely belterületén a Szent Miklós úton át közlekedik.

6240 Zalaegerszeg – Bak – Bánokszentgyörgy

A munkanapokon 4:04-kor Bucsutáról Bánokszentgyörgyre közlekedő autóbusz megszűnik.

A munkanapokon 4:21-kor Bánokszentgyörgyről Zalaegerszegre közlekedő autóbusz 3 perccel korábban, 4:18-kor indul.

A tanítási napokon 8:50-kor Zalaegerszegről Bucsutára közlekedő autóbusz tanítási szünetben munkanapokon is jár, menetrendje kismértékben változik.

A szabadnapokon 22:25-kor Zalaegerszegről Bánokszentgyörgyre közlekedő autóbusz 15 perccel később, 22:40-kor indul. Leszálló utasok részére Bucsuta települést is érinti.

6245 Zalaegerszeg – Bak – Bánokszentgyörgy – Letenye – Nagykanizsa

A munkaszüneti napokon 4:13-kor Borsfáról Zalaegerszegre közlekedő autóbusz menetrendje kismértékben változik.

A munkaszüneti napokon 22:25-kor Zalaegerszegről Borsfára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 22:30-kor indul.

A munkanapokon és szabadnapokon 13:45-kor Nagykanizsáról Zalaegerszegre közlekedő autóbusz munkanapokon Bucsuta települést is érinti, 15:13-kor. Szabadnapokon a menetrendje kismértékben változik.

A munkanapokon 16:00-kor Zalaegerszegről Nagykanizsára közlekedő autóbusz Bocföldén és Sárhidán csak felszálló utasok részére áll meg.

6255 Zalaegerszeg – Csonkahegyhát – Becsvölgye – Szilvágy
6258 Zalaegerszeg – Csonkahegyhát – Szentgyörgyvölgy – Velemér – Őriszentpéter

A munkanapokon 18:25-kor Zalaegerszegről Szentgyörgyvölgyre közlekedő autóbusz Milejszeg és Pálfiszeg településeket nem érinti. Az eljutást a munkanapokon 19:10-kor Csonkahegyhátról Kustánszegre közlekedő autóbusz, biztosítja, amely Milejszeg és Pálfiszeg településeket is érintve jár.

6275 Zalaegerszeg – Bagod – Vaspör – Zalaháshágy – Zalacséb – Boncodfölde – Zalaegerszeg

A munkanapokon 4:28-kor Vaspörtől Ozmánbükig közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon jár: Zalaháshágy, Hunyadi utca 29. megállótól indul, 4:21-kor.

A tanítási napokon 6:33-kor Zalaháshágy, Rimányi elágazástól Ozmánbükre közlekedő autóbusz rövidített útvonalon jár: Vaspör, Rákóczi utca 44. megálltól indul, 6:37-kor.

6292 Zalaegerszeg – Nagykutas – Andrásfa –Telekes

A tanítási napokon 6:35-kor Zalaegerszegről Andrásfára közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Telekes, Autóbusz-fordulóig jár, valamint 10 perccel korábban, 6:25-kor indul.

A tanítási napokon 7:01-kor Andrásfáról Zalaegerszegre közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon jár: Telekes, Autóbusz-fordulótól indul, 6:56-kor.

A 12:42-kor Andrásfáról Zalaegerszegre közlekedő autóbusz munkaszüneti napokon 20 perccel korábban, 12:22-kor indul.

6306 Zalaszentgrót – Zalacsány – Hévíz – Keszthely

A munkanapokon 6:34-kor Zalacsánytól Keszthelyre közlekedő autóbusz 4 perccel korábban, 6:30-kor indul.

6360 Hévíz – Keszthely – Balatongyörök

A munkanapokon 9:00-kor Balatongyöröktől Keszthelyre közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 8:55-kor indul.

6375 Keszthely – Hévíz – Alsópáhok – Zalaszabar / Balatonmagyaród

Szentgyörgyvár és Keszthely között még több autóbusz biztosít közvetlen eljutást egyetlen menetjeggyel, valamint egyes járatok menetrendje kismértékben változik.

6377 Pacsa – Zalaszentmárton – Dióskál – Zalaszabar – Zalavár – Sármellék

A tanítási napokon 14:30-kor Zalavártól Pacsára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 14:35-kor indul. Dióskál, Alsó és Zalaszentmárton települést csak leszálló utasok esetén érinti.

6384 Keszthely – Hévíz – Nemesbük – Zalaköveskút

A munkanapokon 5:40-kor Hévízről Nemesbükre, valamint a visszairányban 5:56-kor induló autóbuszok pár perccel korábban, 5:37-kor és 5:54-kor indulnak.

6396 Sümeg – Hévíz – Keszthely – Sármellék – Nagykanizsa

A tanítási napokon, valamint szabad- és munkaszüneti napokon 6:05-kor Sümegről Nagykanizsáig közlekedő autóbusz Nagykanizsa, Dél-Zalai Áruháznál is megáll, 8:13-kor.

A tanítási szünetben munkanapokon 6:05-kor Sümegről Nagykanizsáig közlekedő autóbusz Nagykanizsa, Dél-Zalai Áruháznál is megáll, 8:23-kor.

6405 Nagykanizsa – Galambok – Zalakaros – Balatonmagyaród

A munkanapokon 7:40-kor Nagykanizsáról Balatonmagyaródig közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 7:30-kor indul.

A tanítási napokon 15:30-kor Nagykanizsáról Zalakomárig közlekedő autóbusz Csapi települést is érinti, 16:00-kor.

6415 Nagykanizsa – Zalakaros – Zalaszabar – Sármellék / Zalaapáti – Hévíz – Keszthely

A munkanapokon 7:05-kor Nagykanizsáról Keszthelyre közlekedő autóbusz 5 perccel később, 7:10-kor indul.

A munkanapokon 16:15-kor Nagykanizsáról Zalavárig közlekedő autóbusz menetrendje kismértékben változik.

A munkanapokon és szabadnapokon 19:25-kor Nagykanizsáról Keszthelyig közlekedő autóbusz szabadnapokon 5 perccel később, 19:30-kor indul.

6425 Nagykanizsa – Surd – Gyékényes

A tanítási szünetben munkanapokon 5:47-kor Nemespátrótól Surd, Nemespátrói elágazási közlekedő autóbusz 6138-as jelzéssel és meghosszabbított útvonalon jár: Porrog, Községházától indul, 5:25-kor.

Új autóbuszjárat indul tanítási szünetben munkanapokon 5:55-kor Surd, Nemespátrói elágazástól Belezna, Petőfi térig.

A tanítási napokon 5:47-kor Nemespátrótól Nagykanizsáig közlekedő autóbusz 6138-as jelzéssel és meghosszabbított útvonalon jár: Porrog, Községházától indul, 5:25-kor.

A szabadnapokon 6:17-kor Nemespátrótól Nagykanizsáig közlekedő autóbusz 6138-as jelzéssel és meghosszabbított útvonalon jár: Porrog, Községházától indul, 6:10-kor.

A szabadnapokon 14:25-kor Nagykanizsáról Beleznára, munkanapokon és szabadnapokon 14:45-kor Nagykanizsáról Gyékényesre, valamint a visszairányban 16:10-kor Gyékényesről Nagykanizsára közlekedő autóbuszok menetrendje kismértékben változik.

6428 Nagykanizsa – Murakeresztúr

A munkanapokon 18:30-kor Murakeresztúrtól Nagykanizsára közlekedő autóbusz 30 perccel korábban, 18:00-kor indul.

6470 Nagykanizsa – Zalaszentbalázs – Hahót (Fakospuszta)

A tanítási napokon 6:40-kor Nagykanizsáról Hahót, Söjtöri elágazásig közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Hahót (Fakospuszta), Alsó megállóhelyig jár.

A tanítási napokon 7:30-kor Hahót, Deák utca 151-160-tól Nagykanizsára közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon jár: Hahót (Fakospuszta), Alsótól indul, 7:30-kor. A Deák utcától 7:33-kor indul tovább.

További információk

Az ország valamennyi helyközi járatára vonatkozó információt a Mávinform oldalán találja.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu