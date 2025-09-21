1 órája
"Megy a tökölés" Zalabaksán (galéria)
Évszázadok óta ültetnek tököt Zalában. Főleg Göcsejben, Hetésben, no, meg a szomszédos, vasi Őrségben foglalkoztak sokan töktermesztéssel, tökmagolaj előállításával. Sok faluban működött úgynevezett olajütő, amelyekben a tökmagolajat sajtolták. Ma az egyik, országosan is ismert tökmagolajat készítő üzem Milejszegen működik. Szak Gábor és családja nagy területeken termel olajtököt, földjeik jelentős része Zalabaksa határában húzódik. A család a napokban, gépeivel itt takarította be a bőséges termést, amit mi is megtekintettünk.
Megérett a tök Szakék földjein
- A falu cupi részén van egy négy hektáros táblánk, amelyen beérett a tök. A betakarítást gépesítettük, hiszen kézi erővel ezt ma már nem lehetne végezni – mondja Szak Gábor, a cég vezetője, s elkezdi összetolni a rengeteg tököt. A traktorra szerelt toló gép egy szélesebb sorba sodorja a szép sárga és zöldes sárga tököket. Az öt-hat tök szélességű sorok hosszan kígyóznak a földön, amit majd a tökmagozó gép szed föl, s választja ki a tökökből a magokat.
Egy közeli táblán, amelyen már összesodorták a tököket ezzel a géppel is dolgoznak. Szak Gábor fia és testvére, Csaba kezeli a gépsort, a családok ilyenkor is segítenek egymásnak. Ifjabb Szak Gábor kíséri a traktor vontatta masinát, amely a tüskés szedőjével betakarítja a földről a termést. Gábor az elguruló tököket teszi fel vasvillával a gépre, amely kiválasztja a tökökből a magokat, a tök húsát pedig összevágva szétteríti a földön. Amikor a gép tartálya megtelik, a tábla szélén várakozó pótkocsira üríti a tökmagot.
-Ezt otthon alaposan átmossuk, megszárítjuk, majd szélrostával megtisztítjuk, aztán szárítjuk és a feldolgozó gépeinken kisajtoljuk – mondja Gábor, s indulnak is vissza a földre, hiszen jó néhány hosszú töksor vár még felszedésre.