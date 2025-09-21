"Megy a tökölés" Zalabaksán (galéria)

- A falu cupi részén van egy négy hektáros táblánk, amelyen beérett a tök. A betakarítást gépesítettük, hiszen kézi erővel ezt ma már nem lehetne végezni – mondja Szak Gábor, a cég vezetője, s elkezdi összetolni a rengeteg tököt. A traktorra szerelt toló gép egy szélesebb sorba sodorja a szép sárga és zöldes sárga tököket. Az öt-hat tök szélességű sorok hosszan kígyóznak a földön, amit majd a tökmagozó gép szed föl, s választja ki a tökökből a magokat.

Szak Gábor tológéppel sodorja egy sorba a tököket

Egy közeli táblán, amelyen már összesodorták a tököket ezzel a géppel is dolgoznak. Szak Gábor fia és testvére, Csaba kezeli a gépsort, a családok ilyenkor is segítenek egymásnak. Ifjabb Szak Gábor kíséri a traktor vontatta masinát, amely a tüskés szedőjével betakarítja a földről a termést. Gábor az elguruló tököket teszi fel vasvillával a gépre, amely kiválasztja a tökökből a magokat, a tök húsát pedig összevágva szétteríti a földön. Amikor a gép tartálya megtelik, a tábla szélén várakozó pótkocsira üríti a tökmagot.

Hosszan nyújtózik a töksor a földön

-Ezt otthon alaposan átmossuk, megszárítjuk, majd szélrostával megtisztítjuk, aztán szárítjuk és a feldolgozó gépeinken kisajtoljuk – mondja Gábor, s indulnak is vissza a földre, hiszen jó néhány hosszú töksor vár még felszedésre.