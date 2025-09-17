Nagylengyeli fejlesztés
1 órája
Konditerem is van a közösségi házban – takarékosabban működtethető
Konditerem is van a falu közösségi házában, amit Vigh László országgyűlési képviselő és Scheiber Ildikó polgármester avatott fel.
A bolttal egy ingatlanon található épületben konditerem, a polgárőr egyesület és a Nagylengyelért Egyesület irodája is megtalálható. Vigh László elmondta, a nagylengyeli közösségi ház felújítására a TOP Plusz pályázatból nyert támogatást a település, és energetikai korszerűsítést végeztek: szigeteltek s napelemet telepítettek. Így gazdaságosabban működtethető az épület. Nagylengyelben abban bíznak, hogy forrást nyernek a Kis Göcseji Kincsesház felújítására is.
