Konditerem is van a közösségi házban – takarékosabban működtethető

A bolttal egy ingatlanon található épületben konditerem, a polgárőr egyesület és a Nagylengyelért Egyesület irodája is megtalálható. Vigh László elmondta, a nagylengyeli közösségi ház felújítására a TOP Plusz pályázatból nyert támogatást a település, és energetikai korszerűsítést végeztek: szigeteltek s napelemet telepítettek. Így gazdaságosabban működtethető az épület. Nagylengyelben abban bíznak, hogy forrást nyernek a Kis Göcseji Kincsesház felújítására is.

A megújult épület átadása után, középen Vigh László és Scheiber Ildikó. Fotó: ZH