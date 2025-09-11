szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

17°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
EuroSkills 2025

25 perce

Megkezdődött a szakmák Európa-bajnoksága – két zalai fiatal a magyar válogatottban

Címkék#EuroSkills Herning 2025#szakma#Csótár András#Keszthely

Megkezdődött az EuroSkills – vagyis a fiatal szakmunkások Európa-bajnoksága – a dániai Herningben, ahol 32 ország 600 versenyzője méri össze felkészültségét, köztük a keszthelyi Asbóth-iskola két diákja, Hegyi Eszter és Losonczi Péter.

Zaol.hu

Csótár András, a Balaton-parti intézmény igazgatója kiemelte: Magyarország 22 versenyszámban érdekelt, s ebből kettőben, szépségápolásban és villanyszerelésben az Asbóth-technikum adja a magyar válogatott versenyzőjét. A rangos esemény öt napon át tart Skandinávia legnagyobb kiállítási központjában, az MCH Messecenter Herningben, ahová 100 ezer látogatót várnak. 

A magyar csapat köszöntése a hivatalos megnyitóceremónián
Forrás: WorldSkills Hungary

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu