Megkezdődött a szakmák Európa-bajnoksága – két zalai fiatal a magyar válogatottban
Megkezdődött az EuroSkills – vagyis a fiatal szakmunkások Európa-bajnoksága – a dániai Herningben, ahol 32 ország 600 versenyzője méri össze felkészültségét, köztük a keszthelyi Asbóth-iskola két diákja, Hegyi Eszter és Losonczi Péter.
Csótár András, a Balaton-parti intézmény igazgatója kiemelte: Magyarország 22 versenyszámban érdekelt, s ebből kettőben, szépségápolásban és villanyszerelésben az Asbóth-technikum adja a magyar válogatott versenyzőjét. A rangos esemény öt napon át tart Skandinávia legnagyobb kiállítási központjában, az MCH Messecenter Herningben, ahová 100 ezer látogatót várnak.
