Szervezik a buszt

Megint rendkívüli közlekedési helyzet van Zalában

Címkék#GYSEV Zrt#Zalaegerszeg#autóbusz

Korosa Titanilla
Megint rendkívüli közlekedési helyzet van Zalában

Fotó: csikiphoto

Arról adott ki tájékoztatás a GYSEV Zrt. hivatalos közösségi oldalán, hogy a Zalaegerszeg állomásról 14:20-kor elindult 39016 sz. személyvonat műszaki meghibásodás miatt csak Lenti állomásig közlekedett. Vonatpótló autóbusz megszervezése folyamatban van. 

