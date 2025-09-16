Szervezik a buszt
1 órája
Megint rendkívüli közlekedési helyzet van Zalában
Fotó: csikiphoto
Arról adott ki tájékoztatás a GYSEV Zrt. hivatalos közösségi oldalán, hogy a Zalaegerszeg állomásról 14:20-kor elindult 39016 sz. személyvonat műszaki meghibásodás miatt csak Lenti állomásig közlekedett. Vonatpótló autóbusz megszervezése folyamatban van.
