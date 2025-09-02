szeptember 2., kedd

Mentőhelikopter érkezett

1 órája

Meghalt egy vendég a népszerű fürdőkomplexum területén

Az azonnali elsősegélynyújtás ellenére meghalt egy vendég az egyik legnépszerűbb szlovéniai termálfürdő, a muravidéki Moravske Toplice településen található Terme 3000 komplexumának területén – számolt be róla kedd délelőtt a szlovéniai sajtó. A hírek alapján úgy tűnik, rosszullét okozta az osztrák férfi halálát.

Gyuricza Ferenc

A tragédiáról egyelőre keveset tudni. A Muravidékhez köthető, szlovén nyelvű sobotainfo.com arról írt, hogy az áldozat egy 78 éves osztrák férfi – akihez mentőhelikoptert is riasztottak – a Terme 3000 vendége volt. A weboldal értesüléseit a muraszombati rendőrkapitányság nemcsak megerősítette, de arról is tájékoztatót adott ki, hogy a férfi a fürdőkomplexum uszodájában lett rosszul, s bár azonnal a segítségére siettek, életét nem tudták megmenteni. 

Az egyik legnépszerűbb szlovéniai termálfürdő a muravidéki Moravske Toplice településen található

 

 

