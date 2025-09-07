szeptember 7., vasárnap

Vadpörkölt és Borfesztivál

1 órája

A második nap sem lankadt a figyelem, hatalmas hangulat a fesztiválon (galéria)

Címkék#Réparetekmogyoró#fesztivál#közönség#hangulat

Az őszi vadgasztronómiai fesztivál szombatjának fő eleme volt a jótékonysági vadfőzés. A közönség természetesen nem maradt éhesen, kedvére válogathatott a standoknál. Délután a kutyák felvonulását kísérhették figyelemmel, este pedig ismét nagykoncertek várták a közönségek.

Mozsár Eszter
Napközben a gyerekek is találtak maguknak szórakoztató programot.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A családosok is kedvükre mulathatták az időt a Dísz téren, a Réparetekmogyoró gyerekzenekar szórakoztatta őket délelőtt, s a még a leánybúcsús csapat is Zalaegerszeget választotta a buli helyszínéül. Napközben sem lankadt tehát a figyelem, barátok, ismerősök futottak össze a tömegben. Fotóriporter kollégánk kapta lencsevégre a szombati hangulatot.

Hangulatképek a Vadpörkölt fesztivál második napjáról

Fotók: Pezzetta Umberto

 

