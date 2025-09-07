A második nap sem lankadt a figyelem, hatalmas hangulat a fesztiválon (galéria)

A családosok is kedvükre mulathatták az időt a Dísz téren, a Réparetekmogyoró gyerekzenekar szórakoztatta őket délelőtt, s a még a leánybúcsús csapat is Zalaegerszeget választotta a buli helyszínéül. Napközben sem lankadt tehát a figyelem, barátok, ismerősök futottak össze a tömegben. Fotóriporter kollégánk kapta lencsevégre a szombati hangulatot.