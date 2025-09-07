49 perce
A második nap sem lankadt a figyelem, hatalmas hangulat a fesztiválon (galéria)
Az őszi vadgasztronómiai fesztivál szombatjának fő eleme volt a jótékonysági vadfőzés. A közönség természetesen nem maradt éhesen, kedvére válogathatott a standoknál. Délután a kutyák felvonulását kísérhették figyelemmel, este pedig ismét nagykoncertek várták a közönségek.
Napközben a gyerekek is találtak maguknak szórakoztató programot.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A családosok is kedvükre mulathatták az időt a Dísz téren, a Réparetekmogyoró gyerekzenekar szórakoztatta őket délelőtt, s a még a leánybúcsús csapat is Zalaegerszeget választotta a buli helyszínéül. Napközben sem lankadt tehát a figyelem, barátok, ismerősök futottak össze a tömegben. Fotóriporter kollégánk kapta lencsevégre a szombati hangulatot.
Hangulatképek a Vadpörkölt fesztivál második napjárólFotók: Pezzetta Umberto
Vadételek minden mennyiségben: még chilisbabos változat is készült, s tánccal hívtak kóstolásra (galéria, videó)