Másfél milliárdos luxusvilla a Balaton-parton – eladó a cigányprímás egykori háza

A 342 négyzetméteres házban hét szoba s tágas konyha-étkező van, amely a teraszra nyílik. Az 5200 négyzetméteres birtokon pedig fűthető medence, borospince és vendégház is áll. A villát 1891-ben Szalay Mihály veszprémi kanonok építtette, majd ide költözött 1916-ban a világhírű cigányprímás, Orsolya János – vagyis Kis Jancsi –, aki együttesével meghódította a fél világot. A prímás 1932-ben ebben a villában hunyt el. További érdekességek a sonline.hu írásában olvashatók.

Másfél milliárdért kínálják a prímás hajdani házát

Fotó: Illána Erzsébet / Forrás: sonline.hu

