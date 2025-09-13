szeptember 13., szombat

Másfél milliárdos luxusvilla a Balaton-parton – eladó a cigányprímás egykori háza

Címkék#cigányprímás#Kis Jancsi#Balaton-part#villa

Eladó a világhírű néhai cigányprímás, Kis Jancsi villája Balatonalmádiban. A fényűző reneszánsz épület ára 1,5 milliárd forint, számolt be somogyi testvérportálunk.

Zaol.hu

A 342 négyzetméteres házban hét szoba s tágas konyha-étkező van, amely a teraszra nyílik. Az 5200 négyzetméteres birtokon pedig fűthető medence, borospince és vendégház is áll. A villát 1891-ben Szalay Mihály veszprémi kanonok építtette, majd ide költözött 1916-ban a világhírű cigányprímás, Orsolya János – vagyis Kis Jancsi –, aki együttesével meghódította a fél világot. A prímás 1932-ben ebben a villában hunyt el. További érdekességek a sonline.hu írásában olvashatók. 

Másfél milliárdért kínálják a prímás hajdani házát 
Fotó: Illána Erzsébet / Forrás: sonline.hu

Milliárdos otthonokról a Zaol.hu is rendre beszámol. Augusztusban ötmilliárdért kínált családi házról írtunk, amely Balatonszepezden áll, 500 négyzetméter alapterülettel, 4885 négyzetméter telekkel, 14 szobával, valamint 170 méter hosszú saját vízparttal, rajta 6 stéggel.  

 

