Anya, példa, oltalom – a zalai kegyhelyen a remény asszonyát köszöntötték

A főpásztor köszöntőjében úgy fogalmazott: „Egy szép hagyományt folytatunk. A kerület papjai és hívei messziről is összegyűlnek, hogy együtt imádkozzanak az egyházért, papjaikért, családjaikért – mindazokért, akik mi magunk vagyunk. Hisszük, hogy az imádság új látásmódot ad, segít meglátni a lényeget Jézus jelenlétében, és tanulhatunk a Boldogságos Szűz Máriától, az ige, a hűség, a csend és a remény asszonyától.” Dr. Udvardy György kiemelte: „Milyen jó, hogy a Mária-kegyhely elérhető számunkra! Milyen jó, hogy bár erőfeszítést kíván ide eljönni, örömmel tesszük meg. Mária mindig segít: mindig anya, mindig példa, mindig oltalom.”

Szűz Mária szent nevének ünnepén együtt miséztek az esperesi kerület papjai dr. Udvardy György veszprémi érsekkel

Fotó: Halász Gábor

A Mária-kegyhely elérhető

Az atyák elmélkedései segítették az elcsendesedést, a hívek énekükkel magasztalták Istent, majd együtt imádkoztak az Oltáriszentség előtt.

A szentmise elején Tódor Szabolcs helyettes esperes-plébános háláját fejezte ki azért, hogy a közösség együtt ünnepelheti Boldogságos Szűz Mária szent nevét. Szavait Benedek pápa gondolatával indította – „Az imádság a remény kapuja” –, majd Ferenc pápa tanítását idézve hangsúlyozta, az ünnep az egységet fejezi ki: bár különbözőek vagyunk, mégis együtt imádkozunk családokért, papi hivatásokért, fiatalokért, idősekért, a világ békéjéért és mindenki személyes szándékáért.

Dr. Udvardy György: Boldogságos Szűz Mária nevének ünnepe különösen is alkalmat ad arra, hogy a hívek gyermeki lélekkel kérjék a „remény anyjának” közbenjárását

Fotó: Halász Gábor

A "remény anyjának" közbenjárása

Az érsek a szentmise elején rámutatott, Boldogságos Szűz Mária nevének ünnepe különösen is alkalmat ad arra, hogy a hívek gyermeki lélekkel kérjék a „remény anyjának” közbenjárását. Hangsúlyozta: a remény Krisztusban nyer értelmet, hiszen Mária mindig Fiára mutat, és Krisztus áldozata az, amely összegyűjti és megerősíti az egyház közösségét.

A főpásztor szentbeszédében elsőként Mária példájára irányította a figyelmet.

Ezúttal is megtelt a kegytemplom hívekkel, zarándokokkal

Fotó: Halász Gábor

Az életünk méltósága

– Az Úrnő példát ad ahhoz, hogy hivatásunkat, életünket, kapcsolatainkat méltósággal éljük meg. Mária élete, bűntől mentes tisztasága és a keresztségben nekünk adott kegyelem mind arra hív, hogy felismerjük és megőrizzük saját életünk méltóságát. Amikor Máriára tekintünk, mindig előjön bennünk a méltó élet vágya – fogalmazott dr. Udvardy György.