1 órája
Anya, példa, oltalom – a zalai kegyhelyen a remény asszonyát köszöntötték
Szeptember 12-én az egyház Boldogságos Szűz Mária szent nevét ünnepli. Immáron hagyomány, hogy Búcsúszentlászló kegytemplomában összegyűlnek a Keszthely-zalaszentgróti esperesi kerület papjai és hívei közös szentségimádásra és szentmisére, amelyet idén is dr. Udvardy György veszprémi érsek vezetett a Mária-ünnepen.
A főpásztor köszöntőjében úgy fogalmazott: „Egy szép hagyományt folytatunk. A kerület papjai és hívei messziről is összegyűlnek, hogy együtt imádkozzanak az egyházért, papjaikért, családjaikért – mindazokért, akik mi magunk vagyunk. Hisszük, hogy az imádság új látásmódot ad, segít meglátni a lényeget Jézus jelenlétében, és tanulhatunk a Boldogságos Szűz Máriától, az ige, a hűség, a csend és a remény asszonyától.” Dr. Udvardy György kiemelte: „Milyen jó, hogy a Mária-kegyhely elérhető számunkra! Milyen jó, hogy bár erőfeszítést kíván ide eljönni, örömmel tesszük meg. Mária mindig segít: mindig anya, mindig példa, mindig oltalom.”
A Mária-kegyhely elérhető
Az atyák elmélkedései segítették az elcsendesedést, a hívek énekükkel magasztalták Istent, majd együtt imádkoztak az Oltáriszentség előtt.
A szentmise elején Tódor Szabolcs helyettes esperes-plébános háláját fejezte ki azért, hogy a közösség együtt ünnepelheti Boldogságos Szűz Mária szent nevét. Szavait Benedek pápa gondolatával indította – „Az imádság a remény kapuja” –, majd Ferenc pápa tanítását idézve hangsúlyozta, az ünnep az egységet fejezi ki: bár különbözőek vagyunk, mégis együtt imádkozunk családokért, papi hivatásokért, fiatalokért, idősekért, a világ békéjéért és mindenki személyes szándékáért.
A "remény anyjának" közbenjárása
Az érsek a szentmise elején rámutatott, Boldogságos Szűz Mária nevének ünnepe különösen is alkalmat ad arra, hogy a hívek gyermeki lélekkel kérjék a „remény anyjának” közbenjárását. Hangsúlyozta: a remény Krisztusban nyer értelmet, hiszen Mária mindig Fiára mutat, és Krisztus áldozata az, amely összegyűjti és megerősíti az egyház közösségét.
A főpásztor szentbeszédében elsőként Mária példájára irányította a figyelmet.
Az életünk méltósága
– Az Úrnő példát ad ahhoz, hogy hivatásunkat, életünket, kapcsolatainkat méltósággal éljük meg. Mária élete, bűntől mentes tisztasága és a keresztségben nekünk adott kegyelem mind arra hív, hogy felismerjük és megőrizzük saját életünk méltóságát. Amikor Máriára tekintünk, mindig előjön bennünk a méltó élet vágya – fogalmazott dr. Udvardy György.
A hit szépsége
Második gondolatként Mária oltalmazó szerepét emelte ki a veszprémi érsek. „Milyen nagy ajándék, hogy vannak kegyhelyeink, búcsújáróhelyeink, ahol Máriához fordulhatunk oltalomért”, emelte ki, s azt mondta, a Szűzanya közelsége megóv az elkeseredéstől és a hitünk elhanyagolásától, és segít, hogy a mindennapokban is a hit szépségét őrizzük.
Biztosak lehetünk a segítségében
Végül a veszprémi érsek Mária közbenjárásáról tanított.
– Mária meghallja gyengeségeinket, fájdalmainkat, és pontosan ahhoz viszi, aki egyedül képes segíteni rajtunk: Jézus Krisztushoz s az Atyához. A Szűzanya kéréseinket, imádságainkat Krisztus elé tárja, és arra tanít, hogy a keresztségben kapott méltóságunkat hűséggel és bátorsággal éljük meg – mondta dr. Udvardy Gyögy, aki tanítását így zárta: „Az Úrnő az életet tárja elénk – a méltóságban, az oltalomban és a közbenjárásban. A szűz neve Mária volt, mert Isten így akarta. Biztosak lehetünk az ő segítségében, példájában és anyai oltalmában.”
Az ünnep eredete
- Szeptember 12-én a magyar és a német nyelvterületen Boldogságos Szűz Mária neve napját tartjuk.
- Szűz Mária szent nevének napja először a Kisboldogasszony nyolcadába eső vasárnap lett. X. Pius pápa aztán áthelyezte az ünnepet a győzelem napjára.
- Az ünnepet Boldog XI. Ince pápa rendelte el annak emlékére, hogy 1683-ban a keresztény seregek megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget.
Halász Gábor