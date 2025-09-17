szeptember 17., szerda

Boldogságos Szűz Mária szent neve

1 órája

Anya, példa, oltalom – a zalai kegyhelyen a remény asszonyát köszöntötték

Címkék#Dr Udvardy György#Boldogságos Szűz Mária#búcsúszentmise#Búcsúszentlászló#egyház#hit

Szeptember 12-én az egyház Boldogságos Szűz Mária szent nevét ünnepli. Immáron hagyomány, hogy Búcsúszentlászló kegytemplomában összegyűlnek a Keszthely-zalaszentgróti esperesi kerület papjai és hívei közös szentségimádásra és szentmisére, amelyet idén is dr. Udvardy György veszprémi érsek vezetett a Mária-ünnepen.

Zaol.hu

A főpásztor köszöntőjében úgy fogalmazott: „Egy szép hagyományt folytatunk. A kerület papjai és hívei messziről is összegyűlnek, hogy együtt imádkozzanak az egyházért, papjaikért, családjaikért – mindazokért, akik mi magunk vagyunk. Hisszük, hogy az imádság új látásmódot ad, segít meglátni a lényeget Jézus jelenlétében, és tanulhatunk a Boldogságos Szűz Máriától, az ige, a hűség, a csend és a remény asszonyától.” Dr. Udvardy György kiemelte: „Milyen jó, hogy a Mária-kegyhely elérhető számunkra! Milyen jó, hogy bár erőfeszítést kíván ide eljönni, örömmel tesszük meg. Mária mindig segít: mindig anya, mindig példa, mindig oltalom.”

Mária
Szűz Mária szent nevének ünnepén együtt miséztek az esperesi kerület papjai dr. Udvardy György veszprémi érsekkel
Fotó: Halász Gábor

A Mária-kegyhely elérhető

Az atyák elmélkedései segítették az elcsendesedést, a hívek énekükkel magasztalták Istent, majd együtt imádkoztak az Oltáriszentség előtt.

A szentmise elején Tódor Szabolcs helyettes esperes-plébános háláját fejezte ki azért, hogy a közösség együtt ünnepelheti Boldogságos Szűz Mária szent nevét. Szavait Benedek pápa gondolatával indította – „Az imádság a remény kapuja” –, majd Ferenc pápa tanítását idézve hangsúlyozta, az ünnep az egységet fejezi ki: bár különbözőek vagyunk, mégis együtt imádkozunk családokért, papi hivatásokért, fiatalokért, idősekért, a világ békéjéért és mindenki személyes szándékáért. 

Mária
Dr. Udvardy György: Boldogságos Szűz Mária nevének ünnepe különösen is alkalmat ad arra, hogy a hívek gyermeki lélekkel kérjék a „remény anyjának” közbenjárását
Fotó: Halász Gábor 

A "remény anyjának" közbenjárása

Az érsek a szentmise elején rámutatott, Boldogságos Szűz Mária nevének ünnepe különösen is alkalmat ad arra, hogy a hívek gyermeki lélekkel kérjék a „remény anyjának” közbenjárását. Hangsúlyozta: a remény Krisztusban nyer értelmet, hiszen Mária mindig Fiára mutat, és Krisztus áldozata az, amely összegyűjti és megerősíti az egyház közösségét. 

A főpásztor szentbeszédében elsőként Mária példájára irányította a figyelmet.

Ezúttal is megtelt a kegytemplom hívekkel, zarándokokkal 
Fotó: Halász Gábor 

Az életünk méltósága

– Az Úrnő példát ad ahhoz, hogy hivatásunkat, életünket, kapcsolatainkat méltósággal éljük meg. Mária élete, bűntől mentes tisztasága és a keresztségben nekünk adott kegyelem mind arra hív, hogy felismerjük és megőrizzük saját életünk méltóságát. Amikor Máriára tekintünk, mindig előjön bennünk a méltó élet vágya – fogalmazott dr. Udvardy György.

Mária
Dr. Udvardy György arról is beszélt, a Szűzanya közelsége megóv az elkeseredéstől és a hitünk elhanyagolásától, és segít, hogy a mindennapokban is a hit szépségét őrizzük.
Fotó: Halász Gábor

A hit szépsége

Második gondolatként Mária oltalmazó szerepét emelte ki a veszprémi érsek. „Milyen nagy ajándék, hogy vannak kegyhelyeink, búcsújáróhelyeink, ahol Máriához fordulhatunk oltalomért”, emelte ki, s azt mondta, a Szűzanya közelsége megóv az elkeseredéstől és a hitünk elhanyagolásától, és segít, hogy a mindennapokban is a hit szépségét őrizzük.

A hívek elmélyülten hallgatták a veszprémi érsek tanítását
Fotó: Halász Gábor

Biztosak lehetünk a segítségében

Végül a veszprémi érsek Mária közbenjárásáról tanított.

– Mária meghallja gyengeségeinket, fájdalmainkat, és pontosan ahhoz viszi, aki egyedül képes segíteni rajtunk: Jézus Krisztushoz s az Atyához. A Szűzanya kéréseinket, imádságainkat Krisztus elé tárja, és arra tanít, hogy a keresztségben kapott méltóságunkat hűséggel és bátorsággal éljük meg – mondta dr. Udvardy Gyögy, aki tanítását így zárta: „Az Úrnő az életet tárja elénk – a méltóságban, az oltalomban és a közbenjárásban. A szűz neve Mária volt, mert Isten így akarta. Biztosak lehetünk az ő segítségében, példájában és anyai oltalmában.”

Az ünnep eredete

  • Szeptember 12-én a magyar és a német nyelvterületen Boldogságos Szűz Mária neve napját tartjuk.
  • Szűz Mária szent nevének napja először a Kisboldogasszony nyolcadába eső vasárnap lett. X. Pius pápa aztán áthelyezte az ünnepet a győzelem napjára.
  • Az ünnepet Boldog XI. Ince pápa rendelte el annak emlékére, hogy 1683-ban a keresztény seregek megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget.

Halász Gábor

 

