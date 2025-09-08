42 perce
Hamarosan végleg búcsúznak a közönségüktől, de előtte még elvarázsolták a zalai rajongóikat! Ilyen volt a Margaret Island vasárnap esti koncertje! (galéria)
Az egyik legnépszerűbb hazai alterpop zenekar koncertjével zárult a Vadpörkölt és Borfesztivál programja. A zalaegerszegi Széchenyi téren vasárnap este kilenc órától a Margaret Island lépett fel.
Az akusztikus alapokra építő, dalait folkos elemekkel színesítő alterpop zenekart 2014 januárjában alapította az énekes Lábas Viki, a basszusgitáros Törőcsik Kristóf és a gitáros-zeneszerző Füstös Bálint. Az azóta eltelt bő egy évtized alatt a Margaret Island szinte mindent elért, amire egy hazai zenei formáció vágyhat, díjak egész sorát zsebelték be, dalaik a slágerlisták csúcsaira repítették őket, videoklipjeiket milliók nézték meg, a koncertjeik pedig rendre teltházasak, ezért fesztiválokra is előszeretettel hívják őket a szervezők.
Többgenerációs zenekarrá vált a Margaret Island
A zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztiválon vasárnap este nemcsak az bizonyosodott be, hogy a Margaret Island zenéjére hatalmas tömeg kíváncsi, hanem annak is tanújelét adta a közönség, hogy az együttes igazi többgenerációs zenekar. A közönség első soraiban ugyanis iskolás korú tinilányok és nagyszülőkorban járó, de a lelkükben továbbra is fiatalos rajongók álltak – vagy ha éppen úgy adódott, ugráltak, táncoltak – egymás mellett, s a tömegben valamennyi korosztály tagjai feltűntek. Még a rendfenntartásért felelős rendőrök is láthatóan jól érezték magukat, ugyan a színpadtól távolabb, de az egyik óriás kivetítőnek köszönhetően mégis „testközelből” élvezhették a koncertet. A Margaret Island mindent megtett a siker érdekében. Az együttes fentebb említett három fős magja további zenészekkel egészült ki, a színpadi háttértechnikának köszönhetően hol rivaldafényben állva, hol füsttel átitatott sejtelmes sötétben megbújva, de ami még ennél is fontosabb, slágerek egész sorát felvonultatva. Volt Hóvirág, még a koncert első felében elhangzott a Nem voltál jó, s persze sem a Vihar, sem az Eső sem maradhatott el, szerencsére nem valódi értelmében, csupán két közismert Margaret Island dal képében. A közönségétől hamarosan végleg búcsúzó együttes koncertje méltó zárását jelentette a Vadpörkölt és Borfesztivál zenei programjának.
Margaret Island Koncert ZalaegerszegenFotók: Pezzetta Umberto