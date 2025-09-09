"Bekiabáljuk" a magyar labdarúgó válogatottat a világbajnokságra! – zalai szurkolót kérdeztünk

Horváth "Mákos" Ferenc kiskanizsai fagyizója még egészen októberig nyitva tart, viszont keddenként mindig szünnapot tart. Ezért úgy döntött, hogy a Magyarország-Portugália mérkőzést a helyszínen, a Puskás Aréna egyik szektorából követi majd. Portálunk arra is kíváncsi volt, hogy az ír-magyar döntetlennel végződött első selejtező mérkőzés után mit vár a magyar férfi labdarúgó válogatottól.

A fotó, ami bejárta a Facebookot, a kis Szoboszlai Dominik elől 2009-ben. Most a Magyarország-Portugália meccsen immár ellenfélként találkozhat Ronaldóval

Fotó: M4 sport/Facebook / Forrás: MLSZ

Magyarország-Portugália: ne kapjunk ki!

– Még az ír meccs előtt mondtam a barátaimnak, ha tudnánk nyerni Írországban, az olyan lökést adna a csapatnak, hogy velem együtt 60 ezer ember "bekiabálja" a csapatot a világbajnokságra – mesélte. – Most ezek után, hogy ikszeltünk ott, jó lenne, ha újra döntetlen lenne a meccs vége. Az a lényeg nekem ma, hogy ne kapjunk ki és a magyar népnek örömet szerezzenek a fiúk.

Megható fotó a Facebookon

Ferenc látta a Facebookon terjedő fotót, melyen Szoboszlai Dominik még 2009-ben 8 évesen egyike volt azoknak a gyerekeknek, akik kikísérték a portugál válogatott játékosait a Puskás Ferenc Stadionba. Napra pontosan 16 évvel később pedig csapatkapitányként nézhet farkasszemet példaképével, Cristiano Ronaldóval.

Szoboszlai véleményét osztja

– Szoboszlainak ez plusz motiváció lesz, tisztában kell lenni azzal a ténnyel, hogy nagyon jó játékos – folytatta. – Sokan nem kedvelik, pedig bizton állíthatom, nincs "elszállva" magától. Dominik is megelégedne egy iksszel, ugyanígy érzek, valóban szép eredmény lenne, mert a portugál válogatott a világ egyik legjobb csapata. Órási öröm, hogy a helyszínen a Puskás Arénában nézhetem a mérkőzést, hiszen az az atmoszféra, ami ott körbevesz bennünket, lenyűgöző.