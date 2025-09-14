szeptember 14., vasárnap

Lehetőség

1 órája

Hétfőtől lehet pályázni a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 címre

#Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)#pályázat#Magyarország Ifjúsági Főváros

Hétfőtől lehet pályázni a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 címre, amelyet egy magyarországi és egy külhoni település viselhet majd 2026. január 1. és december 31. között.

Zaol.hu
Hétfőtől lehet pályázni a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 címre

A pályázat részleteit vasárnap sajtótájékoztató keretében ismertették azilletékesek. Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy a Magyarország Ifjúsági Fővárosa cím viselése mellett a két település egyenként százmillió forint nyereményt is kap, hogy megvalósíthassa elképzeléseit.

Magyarország ifjúsági Fővárosa
Nagy-Vargha Zsófia helyettes államtitkár: a Magyarország Ifjúsági Fővárosa cím mellé százmillió forintos nyeremény is jár.   Fotó: ZH Archívum

Magyarország Ifjúsági Fővárosa - százmilliós nyeremény

A nyerteseket egy többfordulós pályázaton választják ki. A Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján szeptember 15-én válik nyilvánossá a pályázat és annak feltételei, a települések október 15-ig nevezhetnek. A jelentkezésben azt kell bemutatniuk, hogy milyen programokkal, akciókkal, kulturális vagy sportlehetőségekkel igyekeznek vonzóvá tenni településüket a fiatalok számára.

A pályázóknak azt kell bemutatniuk, hogy milyen programokkal, akciókkal, kulturális vagy sportlehetőségekkel igyekeznek vonzóvá tenni településüket a fiatalok számára.   Fotó: Pixabay

A továbbjutó települések televíziós műsorban is szerepelnek

A jelentkezők közül az első fordulóban nyolc település jut majd tovább az élő televíziós műsorba, amelyet a nézők is követhetnek a közmédia csatornáin várhatóan novembertől. A pályázatokat bíráló zsűriben Hankó Balázs miniszter, Brimo Widad, Magyarország 2024-es ifjúsági ENSZ-nagykövete, Varga Katalin Eszter paralimpikon, Ugron Zsolna író és Alin Nicuta, a 4S Street énekese foglal helyet.

 

