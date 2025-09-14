44 perce
Hétfőtől lehet pályázni a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 címre, amelyet egy magyarországi és egy külhoni település viselhet majd 2026. január 1. és december 31. között.
A pályázat részleteit vasárnap sajtótájékoztató keretében ismertették azilletékesek. Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy a Magyarország Ifjúsági Fővárosa cím viselése mellett a két település egyenként százmillió forint nyereményt is kap, hogy megvalósíthassa elképzeléseit.
Magyarország Ifjúsági Fővárosa - százmilliós nyeremény
A nyerteseket egy többfordulós pályázaton választják ki. A Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján szeptember 15-én válik nyilvánossá a pályázat és annak feltételei, a települések október 15-ig nevezhetnek. A jelentkezésben azt kell bemutatniuk, hogy milyen programokkal, akciókkal, kulturális vagy sportlehetőségekkel igyekeznek vonzóvá tenni településüket a fiatalok számára.
A továbbjutó települések televíziós műsorban is szerepelnek
A jelentkezők közül az első fordulóban nyolc település jut majd tovább az élő televíziós műsorba, amelyet a nézők is követhetnek a közmédia csatornáin várhatóan novembertől. A pályázatokat bíráló zsűriben Hankó Balázs miniszter, Brimo Widad, Magyarország 2024-es ifjúsági ENSZ-nagykövete, Varga Katalin Eszter paralimpikon, Ugron Zsolna író és Alin Nicuta, a 4S Street énekese foglal helyet.