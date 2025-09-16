Törvénysértés a zalai településen, meg kell ismételni az időközi önkormányzati választást

Magyarföld lakossága időközi választáson voksolt a jelölekre. A választási eredmény azonban csak átmenetinek bizonyult, tömeges betelepülés miatt meg kell ismételni választást, a törvénysértés miatt a rendőrségnek is átadják az iratokat - tájékoztatott az MTI a Zala Vármegyei Területi Választási Iroda vezetőjére hivatkozva.

Október 12-én választ újra Magyarföld lakossága

Magyarföld újra választ

Mester László, a Zala Megyei Területi Választási Iroda vezetője, a megyei önkormányzat főjegyzője a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottság jogerős döntését ismertetve közölte: a kistelepülésen négy polgármesterjelölt mérette meg magát, közülük a legtöbb szavazatot (26) a független Farkas Gábor kapta, a következő két jelölt 10-10 voksot szerzett. A településen 66 választópolgárt tartottak nyilván a szavazás napján.

Magyarföldön azért írtak ki időközi választást szeptember 7-én, mert feloszlott a képviselő-testület, így megszűnt az addigi polgármester, a pozíciót tavaly függetlenként elnyert Horváth Zsanett tisztsége is.

Fellebbezett az alulmaradt jelölt

Az időközi választás pedig azért kell megismételni, mert a helyi választási bizottság múlt vasárnapi eredményt megállapító határozata ellen Gyöngy Ramóna, az egyik alulmaradt polgármesterjelölt fellebbezést nyújtott be. Ebben arra hivatkozott, hogy a választást közvetlenül megelőző időszakban a település lélekszámához képest jelentős arányban nőtt az újonnan bejelentkezettek száma.

A Zala Vármegyei Területi Választási Bizottság azt állapította meg a fellebbezés után, hogy a polgármester-választást megelőzően, 2025.08.27-től 2025.09.07-ig 16 fővel növekedett a településen a választásra jogosultak száma 50-ről 66-ra, ezen belül a választást közvetlenül megelőző két napban 12 fővel, azaz 22,2 százalékkal nőtt.

A határozatban szerepel továbbá, hogy a múlt vasárnapi eredmény alapján polgármesterré választott Farkas Gábor is csak három nappal a választás előtt jelentkezett be magyarföldi lakcímre, egy olyan ingatlanba, ahol egy hónap alatt 3-ról 11-re nőtt a bejelentettek száma. Egy másik polgármester- és egyben képviselőjelölt, Tóth Zoltán lakcímén pedig ez idő alatt a lakcímmel rendelkezők száma egyről kilencre nőtt.