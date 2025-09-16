1 órája
Törvénysértés a zalai településen, meg kell ismételni az időközi önkormányzati választást
Újra az urnák elé vonulhatnak a szavazók a zalai településen. Magyarföld lakossága szeptember 7-én választott tisztviselőket, viszont tömeges betelepülés miatt meg kell ismételni a választást.
Forrás: ZH
Magyarföld lakossága időközi választáson voksolt a jelölekre. A választási eredmény azonban csak átmenetinek bizonyult, tömeges betelepülés miatt meg kell ismételni választást, a törvénysértés miatt a rendőrségnek is átadják az iratokat - tájékoztatott az MTI a Zala Vármegyei Területi Választási Iroda vezetőjére hivatkozva.
Magyarföld újra választ
Mester László, a Zala Megyei Területi Választási Iroda vezetője, a megyei önkormányzat főjegyzője a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottság jogerős döntését ismertetve közölte: a kistelepülésen négy polgármesterjelölt mérette meg magát, közülük a legtöbb szavazatot (26) a független Farkas Gábor kapta, a következő két jelölt 10-10 voksot szerzett. A településen 66 választópolgárt tartottak nyilván a szavazás napján.
Magyarföldön azért írtak ki időközi választást szeptember 7-én, mert feloszlott a képviselő-testület, így megszűnt az addigi polgármester, a pozíciót tavaly függetlenként elnyert Horváth Zsanett tisztsége is.
Fellebbezett az alulmaradt jelölt
Az időközi választás pedig azért kell megismételni, mert a helyi választási bizottság múlt vasárnapi eredményt megállapító határozata ellen Gyöngy Ramóna, az egyik alulmaradt polgármesterjelölt fellebbezést nyújtott be. Ebben arra hivatkozott, hogy a választást közvetlenül megelőző időszakban a település lélekszámához képest jelentős arányban nőtt az újonnan bejelentkezettek száma.
A Zala Vármegyei Területi Választási Bizottság azt állapította meg a fellebbezés után, hogy a polgármester-választást megelőzően, 2025.08.27-től 2025.09.07-ig 16 fővel növekedett a településen a választásra jogosultak száma 50-ről 66-ra, ezen belül a választást közvetlenül megelőző két napban 12 fővel, azaz 22,2 százalékkal nőtt.
A határozatban szerepel továbbá, hogy a múlt vasárnapi eredmény alapján polgármesterré választott Farkas Gábor is csak három nappal a választás előtt jelentkezett be magyarföldi lakcímre, egy olyan ingatlanba, ahol egy hónap alatt 3-ról 11-re nőtt a bejelentettek száma. Egy másik polgármester- és egyben képviselőjelölt, Tóth Zoltán lakcímén pedig ez idő alatt a lakcímmel rendelkezők száma egyről kilencre nőtt.
A területi választási bizottság arra is kitért, hogy a tavalyi önkormányzati választáson is hasonló tömeges betelepülést tapasztaltak Magyarföldön. Farkas Gábor akkor is polgármesterjelölt volt, és mindössze négy nappal a választás előtt létesített lakcímet a településen, egy hónappal később pedig már ismét Lentiben volt az állandó lakcíme. Tavaly viszont emiatt nem érkezett jogorvoslati kérelem.
Megsértették a választás tisztaságát
A jogerős határozat szerint a magyarföldi időközi választás eredménye sérti a választás tisztaságát, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét előíró választási alapelveket, "mert olyan polgárok szavazatait is tartalmazhatja, akik tömegesen, közvetlenül a választás előtt kifejezetten azért létesítettek lakcímet a településen, hogy szavazataikat a választási eredmény befolyásolása érdekében leadhassák".
A döntés értelmében október 12-én kell megismételni az önkormányzati választást Magyarföldön. A területi választási bizottság azonban azt is jelezte határozatában: csak azok vehetnek részt ezen választóként, akik szeptember 7-e előtt már lakcímmel rendelkeztek a településen.