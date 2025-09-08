Új vezetőket választottak a zalai faluban

Szeptember 7-én, vasárnap időközi választást tartottak Magyarföldön, mivel korábban feloszlott a tavaly megválasztott önkormányzati képviselő-testület. A polgármesteri székért ez alkalommal négyen indultak, a legtöbb szavazatot (26) Farkas Gábor, függetlenként induló jelölt kapta. Az önkormányzati képviselő-testület létszáma a faluban 2 fő, itt hat jelöltre voksolhattak a választók. A legtöbb szavazatot Császár Viktor (34) és Tóth Sándor (28) kapták.