Döbbenetes számok – ennyien haltak meg tavaly közúti balesetben hazánkban

A Magyar Autóklub Nyugat-dunántúli Regionális Szervezete saját programjai mellett más szervezetek rendezvényein is részt vesz a közlekedésbiztonság fejlesztése és a halálos balesetek csökkentése érdekében. Így képviselteti magát a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság diákok számára meghirdetett Biztonság Napja elnevezésű programján, Zalaegerszegen, az Alsóerdei Sport- és Élményparkban. Ennek kapcsán beszélgettünk Kiss Ambrus elnökkel.

A Magyar Autóklub tevékenyen részt vesz a közúti balesetek megelőzésében, amelynek célja a személyi sérüléssel végződő, valamint a halálos balesetek száma hazánkban. Képünkön Kiss Ambrus, a nyugat-dunántúli regionális szervezet elnöke.

Fotó: Pezzetta Umberto

Magyar Autóklub: céljuk a közlekedésbiztonság javítása

A halálos közúti balesetek megelőzése összetett probléma: érinti a közlekedési infrastruktúrát, a járművek minőségét és műszaki állapotát, a közlekedési szabályokat és azok betartását, az emberi tényezőt és a közlekedési kultúrát. Másrészről nemcsak a rendőrséget, hanem más társadalmi szervezeteket és a magántulajdonban lévő szervizeket is terhel felelősség ebben a kérdésében, hangsúlyozta a Magyar Autóklub Nyugat-dunántúli Regionális Szervezetének elnöke. Mint mondta, tevékenységükkel a közlekedésbiztonságot meghatározó tényezők javításához járulnak hozzá. A járművek javításával és műszaki vizsgáztatásával azon dolgoznak, hogy megfelelő műszaki állapotú gépjárművek közlekedjenek az utakon. Műszaki segélyszolgálatukkal segítséget nyújtanak a közutakon. Rendezvényeikkel a közlekedési kultúra javítására törekednek, ezt teszik a közlekedésbiztonsági napokon is.

Halálos közlekedési balesetek – az adatok nem jól alakulnak

Az adatok nem jól alakulnak, bocsátotta előre. 2024-ben 489 ember halt meg Magyarországon közúti balesetben, s 75 ember munkahelyi balesetben. A munkahelyi áldozatok száma is sok, de még inkább a közlekedési balesetben elhunytak száma, hívta fel a figyelmet Kiss Ambrus. A sok baleset és baleseti halál miatt az Európai Unió azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra feleződjön meg a halálos áldozatok száma és a közúti személyi sérüléssel járó balesetek száma a 2019. évi bázishoz viszonyítva.

Az egyik sofőr életveszélyes, a másik sofőr súlyos sérüléseket szenvedett a Nagykapornaknál történt balesetben az elmúlt szerdán.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

2025. I. félévben némi javulás mutatkozik

Magyarországon 2025. I. félévben 6 639 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, ami kevesebb, mint 2024-ben (6 871), de több mint 2023-ban (6 427). A tervezett csökkenési ütem szerint 5 457 lenne. Júniusban 1 298 baleset, júliusban 1 470 baleset volt hazánkban.

A nyugat-dunántúli régió három megyéjében a személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma 794 volt. Ennél több a 2019-vel kezdődő vizsgált időszakban nem volt. Idén júniusban 188, júliusban 176 baleset történt.

Magyarországon az idei év első félévében 214-en hunytak el közúti balesetben, ami 2021 óta a legkevesebb. Az áldozatok száma júniusban 40 fő, júliusban 41 fő volt

A nyugat-dunántúli régióban 23-an haltak meg közúti balesetben, ez 2021 óta a legkevesebb, akkor 21 volt. Az áldozatok száma júniusban 6 fő, júliusban 3 fő volt.

Aktív részvétel a közlekedésbiztonsági kampányokban

- A tapasztalatok szerint nyáron, és főleg az üdülőövezetekben nő meg a balesetek és az áldozatok száma. Erre a rendőrség a fokozott ellenőrzéssel reagál, mi pedig a közlekedésbiztonsági tevékenységekben való aktívabb részvétellel. A Magyar Autóklub idén 37 közlekedésbiztonsági napon vett részt, illetve tervez részt venni. Ezen belül a nyugat-dunántúli régióban 4 akciót valósítottunk meg és további hetet tervezünk. Idén az őszi Látni és látszani közlekedésbiztonsági kampányban is találkozhatnak velünk – mondta végül Kiss Ambrus, a Magyar Autóklub Nyugat-dunántúli Regionális Szervezet elnöke.