A Velencei-tó térségében

2 órája

Pályazár az M7-esen, hosszabb útra számíts!

Címkék#m7#autópálya#csomópont#Velencei-tó

Ha a főváros felé igyekeznél, vagy onnét Zalába, számíts rá: szombatról vasárnapra virradóra pályazár lesz érvényben az M7-es autópályán a Velencei-tó térségében a Budapest felé vezető oldalon, figyelmeztet közösségi oldalán az MKIF Zrt.

Zaol.hu
Pályazár az M7-esen, hosszabb útra számíts!

A pályazár és az elterelés az MKIF térképén

Forrás: Facebook/MKIF Zrt. - Az ország útja

Újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpáros híd építése az M7-es autópályán Velence térségében - írják a bejegyzésben. Az előkészületet követően most a hídelemek beemelésével folytatódik a fejlesztés. 

A biztonságos munkavégzés érdekében 2025. 09. 27-én 23:59 és 09. 28. 12:00 között lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát az 57-es (Agárdi) és a 42-es csomópont (Kápolnásnyék) között.

Miért ebben az időben?

  • Ezen az éjszakán kamionstop van érvényben, így nem terhelik rá a kamionokat a lakott területekre.
  • A forgalmi adatok alapján ez a legkevésbé terhelt időszak a pálya ezen szakaszán.

A forgalom eltereléséről

A korlátozás ideje alatt a forgalmat a 7-es főútra terelik. A munkavégzés idejére a meglévő gyalogoshidat is lezárják. 

 

