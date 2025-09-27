2 órája
Pályazár az M7-esen, hosszabb útra számíts!
Ha a főváros felé igyekeznél, vagy onnét Zalába, számíts rá: szombatról vasárnapra virradóra pályazár lesz érvényben az M7-es autópályán a Velencei-tó térségében a Budapest felé vezető oldalon, figyelmeztet közösségi oldalán az MKIF Zrt.
A pályazár és az elterelés az MKIF térképén
Forrás: Facebook/MKIF Zrt. - Az ország útja
Újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpáros híd építése az M7-es autópályán Velence térségében - írják a bejegyzésben. Az előkészületet követően most a hídelemek beemelésével folytatódik a fejlesztés.
A biztonságos munkavégzés érdekében 2025. 09. 27-én 23:59 és 09. 28. 12:00 között lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát az 57-es (Agárdi) és a 42-es csomópont (Kápolnásnyék) között.
Miért ebben az időben?
- Ezen az éjszakán kamionstop van érvényben, így nem terhelik rá a kamionokat a lakott területekre.
- A forgalmi adatok alapján ez a legkevésbé terhelt időszak a pálya ezen szakaszán.
A forgalom eltereléséről
A korlátozás ideje alatt a forgalmat a 7-es főútra terelik. A munkavégzés idejére a meglévő gyalogoshidat is lezárják.