Pályazár az M7-esen, hosszabb útra számíts!

Újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpáros híd építése az M7-es autópályán Velence térségében - írják a bejegyzésben. Az előkészületet követően most a hídelemek beemelésével folytatódik a fejlesztés.

A biztonságos munkavégzés érdekében 2025. 09. 27-én 23:59 és 09. 28. 12:00 között lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát az 57-es (Agárdi) és a 42-es csomópont (Kápolnásnyék) között.

Miért ebben az időben?

Ezen az éjszakán kamionstop van érvényben, így nem terhelik rá a kamionokat a lakott területekre.

A forgalmi adatok alapján ez a legkevésbé terhelt időszak a pálya ezen szakaszán.

A forgalom eltereléséről

A korlátozás ideje alatt a forgalmat a 7-es főútra terelik. A munkavégzés idejére a meglévő gyalogoshidat is lezárják.