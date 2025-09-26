A hétvégén lezárják az M7-es autópályát – mutatjuk, merre kerülhet

Az M7-es autópálya fejlesztési és felújítási munkálatairól számos alkalommal írtunk hírportálunkon. Ezek során többször is megemlítettük, hogy Velencénél egy új gyalogos és kerékpáros híd építésébe kezdett a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A munkálatok az előkészületeket követően most érkeztek ahhoz a fázishoz, hogy már a hídelemeket is a helyükre emelhetik. Biztonságosan ez azonban csak ideiglenes pályazár mellett végezhető el, ezért az érintett szakaszon 2025. szeptember 27-én, azaz szombaton éjféltől 12 órára ideiglenesen megszűnik a közlekedés lehetősége a Budapest felé vezető oldalon.

Az M7-es autópálya ideiglenes lezárása idején a forgalmat a képen is látható módon terelik el Forrás: Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Az M7-es autópálya forgalmát a 7-es főútra terelik

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint az átmeneti zárásra az 57-es, azaz agárdi, illetve a 42-es (kápolnásnyéki) csomópont között kerül sor. A korlátozás ideje alatt a forgalmat az agárdi csomópontnál a 7-es főútra terelik, majd a közlekedők a 42-es kilométerszelvényben található Kápolnásnyék csomópontban hajthatnak vissza az autópályára. A munkavégzés ideje alatt a meglévő gyalogoshidat is lezárják.

A sebességhatárok betartását kérik

A kijelölt terelőútvonal több települést érint, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. ezért arra kéri a közlekedőket, hogy fokozottan ügyeljenek az előírt sebességhatár betartására. A tájékozódás megkönnyítése érdekében a terelőútvonalat sárga táblák jelzik majd, míg Gárdonyban a Gárdonyi Géza utcai és Posta utcai jelzőlámpák sárga villogó jelzéssel működnek ez idő alatt.