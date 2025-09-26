szeptember 26., péntek

Közlekedés

1 órája

A hétvégén lezárják az M7-es autópályát – mutatjuk, merre kerülhet

Címkék#forgalomterelés#M7-es autópálya#pályazár#közlekedés#útzár

Fontos hír a közlekedőknek, hogy egy új gyalogos és kerékpáros híd építésének munkálatai miatt az előttünk álló hétvégén 12 órán át tartó ideiglenes pályazár lép életbe az egyik legforgalmasabb hazai gyorsforgalmi úton. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka az M7-es autópálya Velencei-tó melletti szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon szűnik meg átmeneti ideig a közlekedés lehetősége.

Gyuricza Ferenc

Az M7-es autópálya fejlesztési és felújítási munkálatairól számos alkalommal írtunk hírportálunkon. Ezek során többször is megemlítettük, hogy Velencénél egy új gyalogos és kerékpáros híd építésébe kezdett a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A munkálatok az előkészületeket követően most érkeztek ahhoz a fázishoz, hogy már a hídelemeket is a helyükre emelhetik. Biztonságosan ez azonban csak ideiglenes pályazár mellett végezhető el, ezért az érintett szakaszon 2025. szeptember 27-én, azaz szombaton éjféltől 12 órára ideiglenesen megszűnik a közlekedés lehetősége a Budapest felé vezető oldalon.

Az M7-es autópálya ideiglenes lezárása idején a forgalmat a képen is látható módon terelik el
Az M7-es autópálya ideiglenes lezárása idején a forgalmat a képen is látható módon terelik el Forrás: Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Az M7-es autópálya forgalmát a 7-es főútra terelik

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint az átmeneti zárásra az 57-es, azaz agárdi, illetve a 42-es (kápolnásnyéki) csomópont között kerül sor. A korlátozás ideje alatt a forgalmat az agárdi csomópontnál a 7-es főútra terelik, majd a közlekedők a 42-es kilométerszelvényben található Kápolnásnyék csomópontban hajthatnak vissza az autópályára. A munkavégzés ideje alatt a meglévő gyalogoshidat is lezárják. 

A sebességhatárok betartását kérik

A kijelölt terelőútvonal több települést érint, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. ezért arra kéri a közlekedőket, hogy fokozottan ügyeljenek az előírt sebességhatár betartására. A tájékozódás megkönnyítése érdekében a terelőútvonalat sárga táblák jelzik majd, míg Gárdonyban a Gárdonyi Géza utcai és Posta utcai jelzőlámpák sárga villogó jelzéssel működnek ez idő alatt.

 

