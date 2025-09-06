Útközben, hazafelé
1 órája
Ezt a luxus sportkocsit látnod kell!
Felszereltségétől függően akár 70 millió forintba is kerülhet egy vadonatúj Chevrolet Corvette, használtan viszont már negyven millióért is kínálják az egyik legnépszerűbb luxus sportkocsit hazánkban.
Ezt a román rendszámú gyönyörű példányt egy hazai benzinkúton fotóztuk. Tulajdonosa elmondta: Ausztriából tartott hazafelé, s nem tankolni, hanem pihenni állt meg az üzemanyagtöltő állomáson.
