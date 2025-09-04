Ha nem regisztrál, nem lomtalaníthat! – városrészenként, ütemezve

Ősz közeledtével ismét elindul a jól ismert lomtalanítási akció Keszthelyen, amelyet a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. szervez. A családi házban élők most is számíthatnak arra, hogy a nagyobb, feleslegessé vált tárgyaiktól egyszerűen és szabályosan megszabadulhatnak. A program 2025. szeptember közepe és november eleje között tart, városrészenként ütemezve.

A lomtalanítási akció Keszthelyen 2025. szeptember közepe és november eleje között tart, városrészenként ütemezve, előzetes regisztrációhoz kötve.

Hogyan működik a lomtalanítási akció Keszthelyen?

A rendszer idén is házhoz menő szolgáltatásként valósul meg: a szolgáltató csak azokat az ingatlanokat keresi fel, amelyek előzetesen regisztráltak. Fontos, hogy a háztartásnak érvényes hulladékszállítási szerződéssel kell rendelkeznie, és nem lehet díjtartozása.

A lomokat a megadott napon reggel 6 óráig kell kitenni úgy, hogy az ne akadályozza a közlekedést, és ne szennyezze a környéket.

Társasházak esetében a közös képviselők intézik a szervezést, ők hirdetik ki a lakóknak a pontos időpontokat.

Mit szállítanak el?

A lomtalanítás elsősorban a nagy darabos, szilárd hulladékokra vonatkozik, például:

bútorok (ágy, szekrény, asztal, szék, ülőgarnitúra),

kerti bútor garnitúra,

nagyobb játékok.

Mit NEM visznek el?

A jogszabályok szerint bizonyos hulladékok nem számítanak lomhulladéknak, így ezeket a szolgáltató nem szállítja el. Ilyenek többek között:

háztartási szemét, textília, szelektív gyűjtésre alkalmas anyagok,

zöldhulladék (fű, falevél, ágak),

építési törmelék és bontási anyagok,

veszélyes hulladékok (festékes dobozok, elemek, akkumulátor, vegyszerek),

elektromos berendezések (TV, hűtő, mosógép, számítógép),

autógumik és egyéb járműalkatrészek,

üzletszerű tevékenységből származó hulladék.

Aki ezektől szeretne megszabadulni, annak más hulladékkezelési módot kell keresnie.

Ősz közeledtével ismét elindul a jól ismert lomtalanítási akció Keszthelyen

Regisztráció kötelező!

A lomtalanítás csak előzetes bejelentkezés után vehető igénybe. Regisztrálni a 06/1/776-7777-es telefonszámon lehet, mégpedig a városrészekhez rendelt időszakokban.

I.-es lomtalanítási körzet:

Regisztrációs időszak: 2025. 09. 01.- 2025.09.05.

Akácfa u., Árnyas köz, Árnyas út, Árvácska köz, Balassa Bálint u., Bástya u., Bikedi sor, Bokréta u., Búzavirág u., Csabagyöngye u., Csák György u., Diófa köz, Diófa u., Felső Majori út, Goldmark Károly u., Gyöngyvirág köz, Gyöngyvirág u. , Hajnal köz, Hajnal u. , Hévízi út, Ibolya köz, Ibolya u., Ifjúság útja, Károly Gyula u., Keringő u. , Kilátó u., Korona u., Liliom u., Lovasmajor, Magvető köz, Magvető u., Mandula u., Mély út, Napfény köz, Napfény sor, Napfürdő u. , Nyár u. , Pál u., Patkó köz, Patkó u. , Pipáskert u., Rigó u., Sopron u., Szegfű u., Szent József u., Tavasz u., Tipegő köz, Tipegő út, Tomaji sor, Tompa Mihály u. , Tulipán u. , Vadaskerti u., Verébhegyi út, Viola u.