Ha nem regisztrál, nem lomtalaníthat! – városrészenként, ütemezve
Ősszel ismét lehetőség nyílik megszabadulni a feleslegessé vált bútoroktól és nagydarabos hulladékoktól. A lomtalanítási akciót Keszthelyen 2025. szeptember közepe és november eleje között tartják, városrészenként ütemezve, előzetes regisztrációhoz kötve.
Ősz közeledtével ismét elindul a jól ismert lomtalanítási akció Keszthelyen, amelyet a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. szervez. A családi házban élők most is számíthatnak arra, hogy a nagyobb, feleslegessé vált tárgyaiktól egyszerűen és szabályosan megszabadulhatnak. A program 2025. szeptember közepe és november eleje között tart, városrészenként ütemezve.
Hogyan működik a lomtalanítási akció Keszthelyen?
A rendszer idén is házhoz menő szolgáltatásként valósul meg: a szolgáltató csak azokat az ingatlanokat keresi fel, amelyek előzetesen regisztráltak. Fontos, hogy a háztartásnak érvényes hulladékszállítási szerződéssel kell rendelkeznie, és nem lehet díjtartozása.
A lomokat a megadott napon reggel 6 óráig kell kitenni úgy, hogy az ne akadályozza a közlekedést, és ne szennyezze a környéket.
Társasházak esetében a közös képviselők intézik a szervezést, ők hirdetik ki a lakóknak a pontos időpontokat.
Mit szállítanak el?
A lomtalanítás elsősorban a nagy darabos, szilárd hulladékokra vonatkozik, például:
- bútorok (ágy, szekrény, asztal, szék, ülőgarnitúra),
- kerti bútor garnitúra,
- nagyobb játékok.
Mit NEM visznek el?
A jogszabályok szerint bizonyos hulladékok nem számítanak lomhulladéknak, így ezeket a szolgáltató nem szállítja el. Ilyenek többek között:
- háztartási szemét, textília, szelektív gyűjtésre alkalmas anyagok,
- zöldhulladék (fű, falevél, ágak),
- építési törmelék és bontási anyagok,
- veszélyes hulladékok (festékes dobozok, elemek, akkumulátor, vegyszerek),
- elektromos berendezések (TV, hűtő, mosógép, számítógép),
- autógumik és egyéb járműalkatrészek,
- üzletszerű tevékenységből származó hulladék.
Aki ezektől szeretne megszabadulni, annak más hulladékkezelési módot kell keresnie.
Regisztráció kötelező!
A lomtalanítás csak előzetes bejelentkezés után vehető igénybe. Regisztrálni a 06/1/776-7777-es telefonszámon lehet, mégpedig a városrészekhez rendelt időszakokban.
I.-es lomtalanítási körzet:
Regisztrációs időszak: 2025. 09. 01.- 2025.09.05.
Akácfa u., Árnyas köz, Árnyas út, Árvácska köz, Balassa Bálint u., Bástya u., Bikedi sor, Bokréta u., Búzavirág u., Csabagyöngye u., Csák György u., Diófa köz, Diófa u., Felső Majori út, Goldmark Károly u., Gyöngyvirág köz, Gyöngyvirág u. , Hajnal köz, Hajnal u. , Hévízi út, Ibolya köz, Ibolya u., Ifjúság útja, Károly Gyula u., Keringő u. , Kilátó u., Korona u., Liliom u., Lovasmajor, Magvető köz, Magvető u., Mandula u., Mély út, Napfény köz, Napfény sor, Napfürdő u. , Nyár u. , Pál u., Patkó köz, Patkó u. , Pipáskert u., Rigó u., Sopron u., Szegfű u., Szent József u., Tavasz u., Tipegő köz, Tipegő út, Tomaji sor, Tompa Mihály u. , Tulipán u. , Vadaskerti u., Verébhegyi út, Viola u.
II.-es lomtalanítási körzet:
Regisztrációs időszak: 2025.09.08.- 2025.09.12.
Balogh Ferenc u., Bercsényi M. u., Béri Balogh Ádám utca, Damjanich u., Egry J. u., Fodor u., Gagarin u., György bíró u., Györök Gy. u., Hermann O. u., Klempa Károly köz, Kócsag u., Kulcsár Fábián köz, Laky Demeter köz, Lipp Vilmos köz, Nagyváthy J. u., Pacsirta u, Pammer I. u., Pethe F. u., Pipacs u., Rózsa u., Sági J. u., Sebessy Kálmán köz, Stromfeld A. u., Szent Miklós u., Szendreytelepi u., Szerecz Imre köz, Transzformátor u., Úsztatómajor, Vak Bottyán u.,Vaszary K. u.
III.-as lomtalanítási körzet:
Regisztrációs időszak: 2025.09.22.- 2025.09.26.
Bakacs u., Balaton u., Baross G. u., Báthory u., Berzsenyi D. u., Buzogány u., Csárda u., Csók I. u., Csókakő u., Dankó P. u., Deák F. u., Entz Géza sétány, Fő tér, Fülemüle u., Eötvös u., Festetics u., Georgikon u., Hanczók u., Hattyú utca, Helikon köz, Helikon u., Honvéd u., Hunyadi u., Iskola u., Kazinczy u., Kodály Z. u., Kossuth L. u., Liszt F. u., Madách u., Mártírok útja, Munkácsy M. u., Múzeum u., Nádor u., Napsugár u., Park u., Pethő u., Római u., Sajka u., Sirály u., Sörház u., Széchenyi u., Szendrey J. u., Szigony u., Városház u., Zeppelin tér, Zrínyi M. u.
IV.-es lomtalanítási körzet:
Regisztrációs időszak: 2025.09.29.- 2025.10.03.
Ady. E. u., Arany János u., Asbóth u., Batsányi u., Bem J. u., Cholnoky J. u., Csány L. u., Csokonai M. u., Darnay K. u., Dózsa Gy. u., Erkel F. u., Erzsébet királyné útja, Fejér Gy. u., Galamb u., Jókai u., Kacsóh Pongrác u., Kisfaludy u., Lovassy S. u., Malom u., Móricz Zs. U., Petőfi u., Rákóczi F. u., Skála köz, Szalasztó u., Tessedik S. u., Unterberger u., Vörösmarty u.
V.-ös lomtalanítási körzet:
Regisztrációs időszak: 2025.10.13.- 2025.10.17.
Apát u., Bajcsy-Zs. u., Bessenyei u., Fáy A. u., Füvészkert u., Hajnóczy u., Jegenye u., Kinizsi P. u., Laczkovics u., Lóczy L. u., Martinovics u., Mátyás király u., Meggyfa u., Móra F. u., Nádas köz, Nyárfa u., Pázmány P. u., Rezgő u., Ruszek J. u., Semmelweis u., Táncsics M. u., Tapolcai út, Toldi M. u., Vitorlás sétány, Zámor u., Zöldmező u.
VI.-os lomtalanítási körzet:
Regisztrációs időszak: 2025.10.16.- 2025.10.22.
Árpád u., Bólyai u., Csapás út, Csendes köz, Cserszeg u., Csizmadia u., Dériné u., Dobó I. u., Epreskert u., Esze T. u., Fecske u., Felsőmajori út, Fenyves u., Fuvaros u., Gelencsér u., Gyöpi u., Hóvirág u., József A. u., Kárpát u., Kastély u., Katona J. u., Kísérleti u., Külső-Zsidi u., Lehel u., Lőtéri út, Magyar u., Munkás u., Nagy Imre u., Nagy Lajos k. u., Öv u., Rákóczi tér, Schwarz D. u. Vásár tér, Zsidi út
VII.-es lomtalanítási körzet:
Regisztrációs időszak: 2025. 09. 01.- 2025.09.05
Fenékpuszta városrész
