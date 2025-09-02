Megszabadulna a régi kacatoktól? Ezen a zalai településen október közepén megteheti!

Idén ősszel ismét lehetőség nyílik arra, hogy megszabaduljunk a feleslegessé vált, nagyméretű tárgyaktól Balatongyörökön. A lomtalanítás időpontja: 2025. október 17–19. (péntek–vasárnap).

Lomtalanítást tartanak Balatongyörökön

A lakosság a Mogyorós utcai hulladéklerakó telepen kihelyezett konténereket veheti igénybe, minden nap 7:00 és 15:00 óra között.

Mit lehet leadni a lomtalanításkor?

A lomtalanítás kifejezetten a nagyobb, háztartásban felhalmozódó darabos hulladék elszállítását szolgálja. Ide tartozik például:

bútorok és berendezési tárgyak (szekrény, asztal, szék, polc, ülőgarnitúra, fogas),

hordó, kerti garnitúra,

szőnyeg,

nagyobb méretű játékok.

Fontos: a lom leadására csak a díjfizető ügyfelek jogosultak. A jogosultságot számlával kell igazolni a helyszínen dolgozó kollégának.

Mi nem kerülhet a konténerbe?

A szabályok szerint nem helyezhető el többek között:

háztartási vegyes hulladék,

veszélyes anyagok (festék, hígító, vegyszerek, akkumulátor),

építési törmelék és nyílászáró,

elektronikai eszközök (TV, hűtő stb.),

zöldhulladék, ruhanemű, autóbontási hulladék,

külön gyűjtött papír, üveg, műanyag, fém, valamint gumiabroncs.

Ezzel a lomtalanítás kizárólag a lakosság számára, a nagyméretű, egyéb módon nem elszállítható tárgyak gyűjtésére szolgál.

Segítség a szállításban

Akinek gondot okoz a lomok telepre szállítása, kérelmezheti a hivatal segítségét. Ehhez a „Lomtalanítás kérelem 2025” nyomtatványt kell leadni a Polgármesteri Hivatal 1. számú irodájában, legkésőbb október 10-ig.